В Таджикистане ожидается резкое похолодание: температура упадет до 7-9 градусов

CentralAsia (TJ) - С 6-7 ноября в Таджикистане ожидается резкое похолодание до 7-9 градусов Цельсия. Это связано с поступлением холодного атмосферного воздуха с юго-западного направления, что приведет к нестабильной погоде и выпадению осадков, сообщает Гидрометцентр республики.

Отмечается, что в некоторых районах страны возможны сильные дожди, а также усиление западного ветра до 17-22 м/с с пыльной мглой.

Также Гидрометцентр предупреждает, что в горных районах могут произойти селевые явления, что также требует особого внимания.

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