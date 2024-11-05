В Таджикистане ожидается резкое похолодание: температура упадет до 7-9 градусов
- Таджикистан, погода
- 10:44, 05 ноября 2024
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CentralAsia (TJ) - С 6-7 ноября в Таджикистане ожидается резкое похолодание до 7-9 градусов Цельсия. Это связано с поступлением холодного атмосферного воздуха с юго-западного направления, что приведет к нестабильной погоде и выпадению осадков, сообщает Гидрометцентр республики.
Отмечается, что в некоторых районах страны возможны сильные дожди, а также усиление западного ветра до 17-22 м/с с пыльной мглой.
Также Гидрометцентр предупреждает, что в горных районах могут произойти селевые явления, что также требует особого внимания.
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