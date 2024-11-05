В Британии выявили случаи заражения новым штаммом оспы обезьян

CentralAsia (CA) - Агентство по охране здоровья Великобритании (UKHSA) зафиксировало еще два случая заражение новым штаммом оспы обезьян, сообщение опубликовано на сайте британского правительства.

«Обнаружены два случая заражения вирусом mpox Ib. Таким образом, общее число подтвержденных случаев достигло трех», — рассказали в UHKSA. Там уточнили, что оба заразившихся контактировали с первым заболевшим.

Тем, кто контактировал и с ними, предложат тестирование и вакцинацию в случае необходимости. Если у них появятся симптомы заболевания или результаты теста окажутся положительными, заболевшим дадут рекомендации по лечению, подчеркнули в агентстве.

Там отметили, что в целом риск заболеваемости для населения страны остается низким.

О первом случае заражения оспой обезьян в Великобритании сообщили в конце октября.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, впервые выявлено в 1958 году. Большинство случаев было зафиксировано в Африке, однако в мае 2022 года вспышка заболевания произошла в других странах. Первый случай заражения тогда был зафиксирован в Великобритании, инфицированный приехал из Нигерии.

Симптомы болезни похожи на те, что наблюдались в прошлом у пациентов с натуральной оспой. Это температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд.