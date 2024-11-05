Bloomberg: Трамп или Харрис — Как результаты выборов повлияют на пять ключевых мировых проблем?

CentralAsia (CA) - Исход выборов в США окажет огромное влияние на весь мир: от Украины и Ближнего Востока до мировой торговли, пишет Bloomberg.

Для остального мира олицетворением президентской гонки в США стало то, что Камала Харрис олицетворяет преемственность, а Дональд Трамп — хаос.

В ключевых столицах также зреет более глубокое понимание: краткий расцвет Америки как единственной мировой сверхдержавы ушел в историю, независимо от того, кто победит.

Bloomberg News проанализировал настроения по часовым поясам, и преобладающее настроение от истеблишмента Группы семи до стремящихся держав Глобального Юга — это осторожность и прагматизм. Мир зациклен на результатах голосования во вторник — даже если Вашингтон больше не принимает решения, он все еще принимает решения.

Динамичная экономика Америки остается крупнейшей в мире, и ее политики — особенно Трамп — продемонстрировали, что готовы превратить ее в оружие. Поэтому широко распространен страх попасть под прицел, если следующий президент решит разжечь торговую войну с Китаем. У многих партнеров в ящике стола лежат планы по повышению тарифов, готовые к использованию.

Но также растет ощущение, что США — это стареющая сверхдержава, которая должна более тщательно выбирать свои сражения в мире, где растет число конфликтов, конкурирующих за ее внимание. Это справедливо для «Америки прежде всего» Трампа и более взвешенного подхода Харрис. Один британский дипломат заметил, что Римская империя не прекратила свое существование внезапно. Вместо этого она пережила длительный упадок.

Украина уже чувствует холодный прием, Европа сталкивается с экзистенциальным кризисом, пытаясь понять, сможет ли она защитить себя и своих соседей, а Израиль открыто игнорирует призывы своего главного союзника и поставщика оружия в Вашингтоне.

Чиновник из Ближнего Востока заявил, что для президента Джо Байдена было унизительно лично участвовать в продвижении прекращения огня в Газе, но этого не произошло. Это впечатление все больше разделяется в столицах союзников за пределами Ближнего Востока.

Конечно, ставки выборов в США остаются заоблачно высокими для всего мира. Иностранные столицы — как друзья, так и враги — редко были столь открыты в демонстрации своего предпочтительного результата, от публичных одобрений до тайных попыток вмешательства, которые американская разведка регулярно раскрывает.

Глобальное воздействие может быть сейсмическим. Если Трамп победит и попытается заключить сделку с Владимиром Путиным, которая продаст Украину, Европейский Союз расколется на тех, кто приветствовал бы любую возможность мира — какой бы преждевременной она ни была — и другие страны, которые хотели бы, чтобы Европа поддержала Киев самостоятельно. «Электрошок Трампа» — так некоторые на континенте описывают это.

По-настоящему изоляционистских и протекционистских США — это то, чего мир не видел почти столетие.

Если вы являетесь историческим врагом, как Россия, пытающаяся восстановить советскую орбиту, пережитком «оси зла», как Иран, или претендентом на мировое влияние, как Индия, то мнение о том, что лучшие дни Америки уже позади, является возможностью воспользоваться этим.

Войска Северной Кореи находятся в России, воюя против Украины, заявляет Киев. Канада обвиняет Индию в убийстве сикхского сепаратиста на своей территории. Китай оказывает поддержку Москве во время ее войны на Украине и усиливает давление в Южно-Китайском море. В каждом случае складывается впечатление, что США не могут или не хотят делать многого, чтобы остановить это.

Хотя она и придерживается политики Байдена, Харрис рассматривается как представительница другого поколения, менее пропитанная атлантизмом Холодной войны. Некоторые в Европе считают ее калифорнийкой; более настроенной на Кремниевую долину и потенциально более заинтересованной в Индо-Тихоокеанском регионе, где у нее также есть семейные корни.

Дипломаты отмечают, что сдерживание Китая — редкий вопрос, по которому демократы и республиканцы сходятся во мнениях.

Что касается Трампа, не все союзники США считают его непредсказуемость исключительно обузой. Хотя его считают более дружелюбным к России и Израилю, чем Харрис, некоторые надеются, что он может удивить более жесткой линией. Между тем, такие стремящиеся к успеху державы, как Индия и Турция, вполне довольны его более транзакционным подходом.

Трампу нравилось играть в гольф с Синдзо Абэ и он презирал Ангелу Меркель, но его требования к Японии и Германии сводились к одному и тому же: платить больше за защиту США и больше покупать у США.

С тех пор обе страны увеличили расходы на оборону, усвоив урок большей самостоятельности. Сокращение глобальной роли США может еще больше поднять цену.

«Это не апокалиптическое состязание за будущее американской демократии, как его представляют некоторые — в основном американцы и европейцы», — написал ветеран сингапурской дипломатии Билахари Каусикан. «Байден был более консультативным и предсказуемым, но давайте не будем забывать, что Байден консультировался с вами не для того, чтобы узнать, как поживает ваша семья, а чтобы увидеть, что вы готовы сделать для продвижения стратегических целей Америки».

Вот как результаты выборов повлияют на пять ключевых мировых проблем:

Украина и НАТО

Более чем через два с половиной года после начала полномасштабного вторжения России Украина зависит от поддержки союзников во всем, от современного оружия до денег на выплату зарплат. Киев надеется на еще большую поддержку, чтобы убедить Путина пойти на переговоры, но российский президент, который, похоже, одерживает верх, не проявляет желания идти на компромисс, делая ставку на то, что поддержка союзников постепенно сократится.

Детская больница «Охматдет» после российской ракетной атаки в Киеве в июле. Фотограф: Роман Пилипей/AFP/Getty Images

Харрис пообещала поддерживать ее так долго, как это потребуется, но, скорее всего, она столкнется с растущим скептицизмом в Конгрессе в отношении крупного дополнительного финансирования. Как и Байден, Харрис до сих пор отказывалась брать на себя обязательства удовлетворить просьбу Украины о разрешении использовать союзнические ракеты для ударов по территории России или о приглашении вступить в альянс НАТО, который, по словам президента Владимира Зеленского, необходим для обеспечения безопасности его страны.

Трамп заявил, что положит конец войне «через 24 часа» после выборов, заставив Путина и Зеленского договориться. Он не объяснил, как он это сделает, но он и его напарник неоднократно давали понять, что Украина должна быть готова пойти на уступки. Они задавались вопросом, почему США тратят так много на поддержку Украины, и утверждали, что союзники в Европе должны взять на себя большую часть бремени.

Ближний Восток

С тех пор как 7 октября 2023 года ХАМАС убил 1200 израильтян, боевые действия в регионе неуклонно расширяются, несмотря на усилия США по сдерживанию насилия, в то время как он продолжает вооружать Израиль. В значительной степени разгромив ХАМАС ударами в Газе, убив более 43 000 мирных жителей и комбатантов, израильские силы теперь находятся в Ливане, сражаясь с Хезболлой. Израиль также обменялся ударами с Ираном, который поддерживает эти две группировки, считающиеся террористическими США и другими странами, а также с хуситами в Йемене, которые практически закрыли Красное море для западных судов своими атаками. Над всем этим насилием нависает ядерная программа Ирана, которая всего через несколько недель выработает достаточно высокообогащенного урана для оружия, чего США и Израиль обещают не допустить.

Израильский авиаудар по южному Бейруту 8 октября. Источник: AFP/Getty Images

Харрис обещает обеспечить Израилю необходимые средства для самообороны, но призывает к большим усилиям по уменьшению страданий мирных жителей в секторе Газа. Она поддержала неоднократные — и пока безуспешные — призывы администрации Байдена к прекращению огня. Она поддерживает решение о создании двух государств, которое премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху практически исключил, хотя она не объяснила, как можно достичь такого результата. Она уклонилась от вопроса о том, можно ли считать Нетаньяху близким союзником США, но назвала Иран величайшим противником Америки во время кампании.

Трамп говорит, что атака 7 октября никогда бы не произошла, если бы он был президентом, не говоря о том, как бы он ее предотвратил. Он сказал, что Израилю нужно «лучше работать с связями с общественностью», и призвал страну «покончить с этим». В ходе дебатов в сентябре он уклонился от вопроса о том, поддержит ли он палестинское государство. Он призвал к дальнейшим шагам по изоляции Ирана. В свой первый срок он также помог заключить Авраамовы соглашения, нормализовавшие отношения между Израилем и некоторыми арабскими государствами.

Тарифы

Перспектива усиления протекционизма вызывает у руководителей центральных банков и экономистов опасения, что действия США по закрытию своего рынка могут спровоцировать более масштабные торговые войны, которые приведут к замедлению мирового роста и повышению инфляции.

Глубоководный порт Яншань в Шанхае. Фотограф: Qilai Shen/Bloomberg

Харрис поддержала решение администрации Байдена о продлении тарифов эпохи Трампа на Китай и поддержала десятки миллиардов долларов субсидий на чистую энергетику, инфраструктуру и инвестиции в высокие технологии в США. Она поддержала некоторые торговые соглашения, но, будучи сенатором, выступила против других и стремилась внедрить защиту для рабочих и окружающей среды.

Трамп призывает к всеобъемлющим тарифам до 20% на импорт, а также к сборам до 60% на торговлю с Китаем в качестве средства стимулирования инвестиций в США, хотя он сказал, что некоторые цифры могут быть переговорной тактикой. Трамп утверждает, что нынешняя международная торговая система сфальсифицирована против интересов США и обещает перебалансировку, если он снова выиграет президентские выборы.

Китай и Тайвань

Усилия США по управлению конкуренцией с Китаем становятся все более напряженными, поскольку экономическое и военное влияние Пекина растет вместе с попытками Вашингтона противостоять им. Китай активизировал военные учения вокруг Тайваня, который он называет провинцией-изгоем. Остров и его жители полагаются на поддержку США и их союзников в случае, если давление перерастет в открытый конфликт. На весах — сердце мировой индустрии производства микросхем — жизненно важное для мировой экономики.

Тайваньские артиллерийские учения с использованием боевых боеприпасов с участием американских самоходных гаубиц M109 в прибрежной зоне в Тайчжуне, Тайвань, август. Фотограф: Daniel Ceng/Anadolu/Getty Images

Харрис поддерживает подход администрации Байдена к Китаю, предусматривающий экспортный контроль ключевых чипов и других чувствительных технологий, и поддерживает приверженность США обеспечению безопасности Тайваня (но не независимости, против которой Китай яростно выступает). Она поддержала расширение альянсов по всему региону для противодействия Пекину.

Трамп обещает ввести масштабные пошлины на китайский экспорт в попытке снизить зависимость от Пекина в «критических областях». Трамп заявил, что Тайвань «украл» полупроводниковый бизнес США, утверждая, что он должен платить больше за собственную безопасность, не уточняя, что он имеет в виду. Он отказался взять на себя обязательство встать на его защиту в случае нападения Китая, вернувшись к давней политике США. Он призвал союзников США Японию и Южную Корею тратить больше на собственную оборону, угрожая в прошлом сократить военные обязательства там и ограничить торговлю.

Миграция и Латинская Америка

Самая большая волна новых иммигрантов в США за последние годы вывела этот вопрос на первое место в политической повестке дня, и теперь обе партии настаивают на введении ограничений, хотя правительственные данные показывают, что приток имел решающее значение для экономического роста после пандемии и замедлился в этом году на фоне ужесточения контроля.

Мигранты на берегу Рио-Гранде на границе США и Мексики в Сьюдад-Хуаресе, Мексика, в апреле. Фотограф: Джастин Хамел/Bloomberg

Харрис поддержала более жесткие ограничения на нелегальную иммиграцию и ограничения на предоставление убежища, чтобы остановить поток людей, стремящихся пересечь южную границу США. Она пообещала продвигать двухпартийный законопроект, который объединит новые ограничения на предоставление убежища с большим финансированием обработки и судей. Она также выступала за шаги по увеличению легальной иммиграции и предоставлению пути к гражданству для некоторых мигрантов.

Трамп призвал депортировать более 11 миллионов нелегальных иммигрантов, создать лагеря для задержанных и разместить войска на границе с Мексикой, а также ввести строгие ограничения на ряд форм легальной иммиграции, включая предоставление убежища и даже гражданство по праву рождения для детей родителей, не имеющих документов.