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В горах близ Алматы произошло землетрясение
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) -  Примерно в 33 км на восток от Алматы в горах Талгарского района 5 ноября произошло землетрясение магнитудой 4,5.

В МЧС Казахстана сообщили, что землетрясение зарегистрировано в 10:01 на территории Алматинской области и Алматы.

В Алматы толчки ощущались силой 3 балла, в Талгаре и Есике - 4 балла, в селах Тургень, Отеген-Батыра - 3 балла, в селах Боралдай, Байдибек би, Ж. Кайыпова, в городе Алатау и в городе Каскелен - силой 2 балла.

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