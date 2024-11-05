В горах близ Алматы произошло землетрясение
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CentralAsia (KZ) - Примерно в 33 км на восток от Алматы в горах Талгарского района 5 ноября произошло землетрясение магнитудой 4,5.
В МЧС Казахстана сообщили, что землетрясение зарегистрировано в 10:01 на территории Алматинской области и Алматы.
В Алматы толчки ощущались силой 3 балла, в Талгаре и Есике - 4 балла, в селах Тургень, Отеген-Батыра - 3 балла, в селах Боралдай, Байдибек би, Ж. Кайыпова, в городе Алатау и в городе Каскелен - силой 2 балла.
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