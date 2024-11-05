Узбекистанца приговорили к 5 годам тюрьмы за участие в военных действиях в Украине

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CentralAsia (UZ) - Суд Куштепинского района Ферганской области приговорил гражданина Узбекистана А.Х. к пяти годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне другого государства — России. Вердикт был оглашен 4 ноября, передает UzNews.uz.

Как указано в материалах уголовного дела, обвиняемый отправился в Россию на заработки в мае 2023 года. Сначала он занимался трудовой деятельностью, но в ноябре «ради материальной выгоды» подписал контракт сроком на один год с Министерством обороны РФ и вступил в ряды Вооруженных сил.

Узбекистанец прошел подготовку на базе, расположенной вблизи российско-финской границы, где его обучили владению орудием и основам ведения боевых действий. В январе текущего года наемника перевели на полигон в Белгородской области для продолжения тренировочных занятий.

Спустя месяц, после окончания подготовки, А.Х. был переброшен в Украину, где принял участие в боях. Но вскоре он был серьезно ранен в результате взрыва снаряда, сброшенного с беспилотника. Узбекистанец получил травмы головы, руки и ноги.

Наемника поместили в военный госпиталь в Московской области, где он провел примерно месяц. Затем в июне мигрант вернулся на родину и стал фигурантом уголовного дела. Не уточняется, получил ли иностранец какие-либо выплаты от российского Минобороны.

В ходе процесса подсудимый признал вину и раскаялся. Учитывая этот факт и то, что гражданин активно сотрудничал со следствием, ему назначили минимальный срок, предусмотренный статьей о наемничестве (часть 1 статьи 154 УК) — пять лет лишения свободы. А.Х. будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее, в июле 2024 года суд в Каракалпакстане приговорил местного жителя к трем годам ограничения свободы за наемничество. Уточнялось, что мигрант, хоть и прошел обучение в российской армии, сбежал на родину до отправки в зону боевых действий.

В октябре текущего года другой узбекистанец получил три года колонии за участие в российско-украинском конфликте. На суде он рассказал, что решил вступить в Вооруженные силы РФ ради получения гражданства этой страны.