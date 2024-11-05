В США открылся первый участок для голосования на президентских выборах. Трамп и Харрис получили по три голоса

CentralAsia (CA) - Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп и кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис получили по три голоса на первом открывшемся участке для голосования на президентских выборах в Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир). Об этом сообщил телеканал CNN.

Избирательный участок открылся в 00:00 5 ноября. Все шесть избирателей проголосовали в полночь, через несколько минут избирательный участок закрылся. Жители маленького поселка голосуют на выборах первыми с 1960 года. Явка на выборах, как правило, стопроцентная.

Выборы президента США проходят 5 ноября. В них участвуют Харрис и Трамп. На выборах досрочно проголосовали более 78 млн человек. Всего зарегистрировано 168 млн избирателей. Наиболее активные штаты – Техас (8,9 млн голосов), Флорида (8,1 млн), Калифорния (7,6 млн), Северная Каролина (4,4 млн) и Джорджия (4 млн).