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Число легальных трудовых мигрантов в России выросло на 41%
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  За первые девять месяцев 2024 года иностранцам выдали 120,2 тыс. разрешений на работу, что на 41% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года, передают «Известия» со ссылкой на МВД.

Число выданных за девять месяцев патентов при этом сократилось с 1,7 млн до 1,6 млн по сравнению с январем—сентябрем 2023 года.

В ведомстве уточнили, что 34,9 тыс. документов оформили высококвалифицированным специалистам (+55% к аналогичному периоду прошлого года).

В России по состоянию на 1 сентября на миграционном учете состояли 6,2 млн человек. Это примерно 4,2% от населения России (146,2 млн человек, по данным Росстата на 2023 год).

При этом к октябрю с начала 2024 года число нелегальных мигрантов в России выросло примерно на 40%: таких иностранцев, по оценке МВД РФ, насчитывалось более 740 тыс.

Патент иностранного гражданина — это документ, который дает право легально работать на территории РФ. Его нужно оформлять гражданам стран, с которыми у России действует безвизовый режим.

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