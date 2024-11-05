Оппозиция Молдовы заявила о намерении оспорить результаты президентских выборов

CentralAsia (CA) - Оппозиционный молдавский блок «Победа» Илана Шора намерен опротестовать итоги выборов президента Молдовы.

«[Действующий президент Молдавии Майя] Санду достигла нужного результата только благодаря махинациям на европейских участках и массовым нарушениям. А фактически она трижды проиграла. И референдум. И первый тур. И второй. Российская и западная диаспоры голосовали в неравных условиях»,— говорится в Telegram-канале блока «Победа».

В оппозиции отметили, что в России, «где проживает самая большая диаспора» (до 500 тыс. человек), открыли всего два участка, а в странах Европы — «десятки, и многие пустовали». «Эту несправедливость надо устранить на законодательном уровне»,— говорится в сообщении.

В понедельник, 4 ноября, Майя Санду победила во втором туре выборов главы государства по результатам подсчета 100% протоколов. Действующий президент получила 55,33%, а бывший прокурор, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.

Бюллетени на избирательных участках внутри страны подсчитали еще около полуночи, они отдали победу Стояногло с 51,19%, у Санду было 48,81%. Однако Санду удалось перехватить победу с помощью голосов с зарубежных участков.