Карта — Где проживают тюркоязычные народы?

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CentralAsia (CA) - В Бишкеке 6 ноября пройдет XI саммит Организации тюркских государств.

В его работе примут участие главы пяти государств — членов организации: Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, а также лидеры стран — наблюдателей ОТГ: Венгрия, Туркменистан, Турецкая Республика Северный Кипр.

На тюркских языках говорят около 230 млн человек, в основном в Азии (Средняя Азия, северный Афганистан, провинция Синьцзян на северо-западе Китая, азиатские районы России, включая Сибирь), на Ближнем Востоке (Иран, северный Ирак, Саудовская Аравия), на Кавказе (Азербайджан, кавказские регионы России) и в Европе (северо-восточная Греция, Македония, Косово, Босния, Болгария, Румыния, европейские районы России: Татарстан, Башкирия, Чувашская Республика и Литва). Они занимают площадь более 22 млн кв. км.