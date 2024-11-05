В Сеуле прошёл 17-й форум сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея»

CentralAsia (KZ) - В Сеуле прошёл 17-й Форум сотрудничества «Центральная Азия — Республика Корея», в котором принял участие заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу, сообщает пресс-служба МИД РК.

Участники форума обсудили ключевые направления партнёрства между странами Центральной Азии и Республикой Корея, в том числе транспортно-логистическое взаимодействие, энергетическое сотрудничество, цифровую трансформацию и вопросы экологической безопасности.

Глава МИД РК Мурат Нуртлеу рассказал на форуме, что Казахстан активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут, который позволяет обеспечить безопасные и эффективные перевозки грузов из Азии в Европу. Министр пригласил корейские компании участвовать в реализации проектов для расширения пропускной способности маршрута. При этом он отметил, что в 2025 году планируется увеличить до 10 млн тонн продукции в год провозить черед Транскаспийский маршрут.

«Центральная Азия становится важным логистическим хабом, способным связать Азию и Европу через Казахстан», - подчеркнул Нуртлеу.

Министр иностранных дел РК также отметил растущий взаимный турпоток, и потому позвал корейских партнёров участвовать в создании туристической инфраструктуры в Казахстане. Нуртлеу также рассказал о планах по открытию новых образовательных и научных учреждений в Казахстане при поддержке корейских вузов, таких как Университет SeoulTech.

«Страны Центральной Азии и Республика Корея — естественные партнёры, которых связывают общая история, алтайское наследие и традиционные торговые отношения со времён Шёлкового пути. Республика Корея, в свою очередь, играет всё большую роль в экономическом и технологическом развитии всего региона Центральной Азии», - отметил Нуртлеу.

Министр иностранных дел Казахстана также отметил богатые природные ресурсы Казахстана, в том числе редкоземельные металлы и уран, который уже обеспечивает 40 % мирового рынка. Мурат Нуртлеу выразил надежду на участие корейских компаний в проектах по добыче и переработке ресурсов, а также в консорциуме по строительству АЭС, что создаст новые перспективы для энергетической безопасности региона.

Итоги 17-го Форума закреплены в Совместном заявлении. Участники форума договорились о проведении Саммита «Центральная Азия — Республика Корея» в 2025 году.

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