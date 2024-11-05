Выборы в США имеют огромное значение, так как в последние годы отношения между ЕС и США были неравноправными, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

CentralAsia (CA) - Все как осенние мухи стоят в ожидании, ждут, как же закончится сегодняшний день и что произойдет в США, какие можно ожидать события, сказал премьер-министр Виктор Орбан 5 ноября на встрече с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, комментируя выборы президента США.

Орбан 5-6 ноября находится в Кыргызстане с официальным визитом. Он также примет участие в саммите Организации тюркских государств.

«Обе стороны Европы с ожиданием ждут результаты выборов. Большинство руководителей Западной Европы голосуют за демократического кандидата, а мы за республиканца. Поэтому ждем результаты и кому повезет. Эти выборы имеют огромное значение. Потому что в последние годы отношения между ЕС и США были неравноправными. Во всех крупных стратегических вопросах у Европы не было отдельной внешней политики и позиции. А во всех крупных стратегических вопросах мы всегда следили за позицией США. Поэтому мы сейчас по шее в Украинской войне. Поэтому наблюдается энергетический кризис. Мы наблюдали за огромным спадом конкурентоспособности. Мы не настояли на своих европейских интересах», - отметил он.