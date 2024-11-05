Орбан посоветовал странам Организации тюркских государств не брать пример у Евросоюза

CentralAsia (CA) - У Венгрии, действительно, очень много работы в связи с председательством в Европейском союзе, сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 ноября на встрече с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в Бишкеке.

Орбан 5-6 ноября находится в Кыргызстане с официальным визитом. Он также примет участие в саммите Организации тюркских государств.

«Но, к счастью, это когда-то закончится. Не хочу здесь углубляться в деталях этой работы, это должности. С ними непросто, если честно. Потому что, политика попала только на фон идеологии и идеологического мышления. К чему это приводит? К тому, что мы только говорим, но мало что делаем. Мы с этим страдаем. Мы стараемся преуспеть и это, конечно, огромный труд. Со стороны бюрократия. Мы не должны забывать о несколько сотен встреч и переговорах. Бюрократия ужасная. 52-53 правовых вопроса еще не закрыты. Если когда-то, вы тюркские народы начнете сотрудничать таким же образом, пожалуйста, не следите за нашим примером. Потому что мы теряем огромное количество энергии ,труда, человеческих ресурсов», - сообщил он.