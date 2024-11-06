Гонконгцев призвали посетить Монголию, насладиться широкими открытыми пространствами

Хулан Онхоон, генеральный консул Монголии. // Фото: Диксон Ли

CentralAsia (MNG) - Д

ополнительные перелеты и более длительные путешествия по безвизости будут расширять туризм и возможности для бизнеса, говорит посланник

Монголия надеется добавить больше рейсов в Гонконг, увеличить безвизовые путешествия и повысить туризм, сказал главный дипломат страны в городе.

«Гонконг — один из крупнейших транспортных центров азиатского региона, и монголы действительно наслаждаются использованием Гонконга, чтобы добраться до] других направлений», — сказала генеральный консулгенеральный консул Хулан Онхоон.

Она сказала, что также стремилась продвигать Монголию в качестве места назначения для большего количества жителей Гонконга, особенно для тех, кто наслаждался на открытом воздухе и широко открытыми пространствами.

В эксклюзивном интервью The Post г-жа Хулан сказала, что государственная MIAT Mongolian Airlines планирует расширить рейсы в Гонконг до двух в день в следующем году. Сейчас MIAT работает девять рейсов в неделю летом и пять в неделю зимой.

Она сказала, что спрос в настоящее время превысил предложение, и некоторым путешественникам было трудно получить места в Гонконг. Многие монголы путешествуют в Индию, Австралию и Сингапур через Гонконг, добавила она.

По ее словам, флагманская авиакомпания Гонконга Cathay Pacific Airways, которая использует код-шеринг с MIAT, летом направила делегацию в Монголию для изучения возможностей укрепления авиационного сотрудничества.

Власти Гонконга прилагают все усилия для восстановления позиций города как ведущего авиационного узла после того, как он серьезно пострадал от пандемии COVID-19.

По состоянию на прошлый месяц восемь авиакомпаний согласились запустить 11 новых маршрутов в рамках программы субсидирования, управляемой Управлением аэропорта, а трехполосная система международного аэропорта Гонконга стоимостью 141,5 млрд гонконгских долларов должна начать работу в этом месяце.

Говоря о расширении сотрудничества в сфере туризма, Хулан заявила, что надеется привлечь больше туристов в рамках кампании «Go Mongolia», продвигающей ее обширные природные ландшафты и кочевую культуру.

Одним из способов было бы разрешить более длительный безвизовый режим.

В настоящее время Гонконг и Монголия разрешают безвизовые поездки между двумя юрисдикциями сроком до 14 дней, тогда как резиденты Макао могут путешествовать без визы до 90 дней.

«Этот двухнедельный безвизовый период достаточен для поддержания обменов между людьми, но его можно продлить для дальнейшего развития обменов», — сказала она.

По ее словам, монгольские компании также заинтересованы в установлении партнерских отношений с туристическими операторами Гонконга.

Ранее в этом году консульство провело первую туристическую выездную презентацию, объединившую компании и предпринимателей для изучения потенциала сотрудничества, и в ближайшее время планируется провести еще несколько подобных мероприятий.

Хулан привела статистику, показывающую, что в прошлом году город посетили более 16 000 монголов, тогда как ее страну посетили всего около 2400 жителей Гонконга.

Она выразила надежду, что гонконгцы, увлекающиеся пешим туризмом и другими видами физической активности, рассмотрят возможность посещения ее страны.

«Монголия — одна из немногих стран с нетронутой природой, и мы хотим предоставить возможность жителям Гонконга посетить Монголию, познакомиться с ее нетронутой природой и подышать свежим воздухом», — сказала она.

Консульство также начало проводить больше культурных мероприятий в Гонконге. В течение последних двух лет оно принимало участие в городском фестивале «Азия+», а группа монгольских художников проведет выставку, чтобы продемонстрировать и продать свои работы.

«Гонконг — это не только финансовый и инвестиционный центр, мы также рассматриваем Гонконг как культурный центр», — сказала она.

автор: Коннор Майкрофт

перевод: Татар С.Майдар

источник: South China Morning Post

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