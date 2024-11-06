Корейский хлебопекарный гигант SPC делится деловыми ноу-хау с монгольской делегацией

CentralAsia (MNG) -

Южнокорейский хлебопекарный гигант SPC Group заявил в понедельник, что поделился своими зарубежными деловыми ноу-хау и передовыми технологиями выпечки с делегацией монгольских правительственных и деловых чиновников во время их пребывания в Сеуле.

В пятницу делегация из примерно 10 человек посетила премиальную пекарню-кафе SPC Passion5 в районе Итхэвон в центре Сеула, где им был предоставлен подробный обзор зарубежной стратегии и планов расширения SPC.

Компания заявила, что поделилась основными стратегиями, которые, по ее мнению, обеспечили ее успех за рубежом, включая контроль качества, управление франшизами и стратегии локализации для различных рынков.

Растущий интерес Монголии к SPC происходит на фоне недавнего роста популярности корейской еды среди молодых монголов. Ряд магазинов у дома в корейском стиле, супермаркетов и ресторанов-франшиз все чаще выходят на монгольский рынок.

SPC заявила, что также стремится изучить новые возможности в регионе, используя существующую инфраструктуру в Северо-Восточной Азии, включая свой китайский завод в Тяньцзине, открытый в 2019 году.

«Наш хлебопекарный бренд Paris Baguette является ведущим брендом корейской выпечки, который любят в 11 странах мира. Мы рады, что история успеха Paris Baguette на международных рынках может послужить моделью для монгольских компаний, изучающих франчайзинговые операции», — сказал представитель SPC.

Компания SPC добавила, что продолжит укреплять свое присутствие на зарубежных рынках, о чем свидетельствует недавнее открытие 600-го филиала Paris Baguette в Канаде.

источник: MiddleAsianNews

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