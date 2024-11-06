Правительство Монголии будет сотрудничать с Huawei в сфере интеллектуального горнодобывающего транспорта

CentralAsia (MNG) -

Правительство Монголии будет сотрудничать с компанией Huawei для изучения нового технологического опыта компании, строительства умного города и обучения молодых специалистов в области цифровой энергетики и технологий.

Правительство Монголии решило продолжить свою «Политику нового возрождения» и осуществить три перехода в соответствии с технологическим развитием. Во-первых, правительство сосредоточится на том, чтобы сделать электронные и интеллектуальные технологии, основанные на искусственном интеллекте, катализатором развития, во-вторых, на переходе к «зеленому» развитию, и, в-третьих, сосредоточить внимание на перемещении человеческих ресурсов или расширении прав и возможностей человеческих ресурсов, а также на использовании современных методов и технологий для повышения производительности. Чтобы осуществить эти переходы, правительство Монголии будет сотрудничать с Huawei.

Технологическая компания Huawei работает в Монголии с 2006 года. Всего более 50 инженеров и технологов из Монголии и других стран, имеющих международные профессиональные сертификаты, работают над внедрением высокоскоростных, качественных и надежных сетей в городах и областных центрах Монголии, а также отдаленных районах и селах.

В последние годы Huawei работает над развитием возобновляемой энергетики, сельской и местной коммуникационной инфраструктуры в Монголии. Центры исследований и разработок специализируются на искусственном интеллекте (ИИ), облачных вычислениях и больших данных.

Монголка из Внутренней Монголии, работающая в компании Huawei, одетая в монгольский национальный дээл, поприветствовала премьер-министра Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрая согласно монгольским обычаям.

Генеральный директор компании Ван Цзяньфэн представил премьер-министру Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай деятельность своей компании. «Правительство готово поддерживать сотрудничество. Сотрудничество между Монголией и Китаем должно расширяться, чтобы служить примером для других стран», — заявил руководству компании премьер-министр Оюун-Эрдэнэ.

Таким образом, сотрудничество было активизировано, и была создана двусторонняя совместная рабочая группа в области системы 5G, интеллектуального транспорта для добычи полезных ископаемых, интеллектуального трафика и зеленой энергетики под руководством министра электронного развития, инноваций и коммуникаций Баатархуу Цэнд.

источник: MiddleAsianNews

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