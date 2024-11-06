Дроны используются для лесовосстановления в Монголии

Дроны наносят удары по позициям противника, помогают разведчикам и корректировщикам огня. Тогда дроны используются не только в военных, но и в гражданских целях в Монголии.

ООО «Оюу-Толгой» в сотрудничестве с австралийским стартапом Airseed Technologies использует дроны для распространения семенных коробочек при посадке деревьев в целях восстановления окружающей среды.

Компания проводила этот эксперимент со стартапом в течение двух лет. В мае 2023 года они использовали дроны для посева 27 000 семенных коробочек, в которых содержались четыре вида местных хвойных деревьев и один вид березы.

Наблюдения, проведенные в августе 2023 года и июле 2024 года, показывают, что семенные коробочки успешно проросли и начали расти, причем показатели прорастания и выживаемости различаются в зависимости от типа испытания. Эта технология, впервые внедренная в Монголии компанией «Оюу-Толгой», продемонстрировала потенциал для расширения усилий по лесовосстановлению и восстановлению окружающей среды с использованием дронов.

В рамках национального движения «Миллиард деревьев» компания «Оюу-Толгой» взяла на себя обязательство посадить 100 миллионов деревьев к 2030 году. В соответствии с этим обязательством компания совместно с экспертами-экологами и командой по закрытию рудника «Rio Tinto» использует беспилотники для рассеивания семенных коробочек и содействия экологическому восстановлению.

В теплице Института биологии Монгольской академии наук проводились эксперименты по проверке прорастания местных монгольских видов хвойных деревьев. Кроме того, в прошлом году был создан испытательный участок для мониторинга территории, прошедшей техническую реабилитацию в долине реки Ялбаг аймака Сэлэнгэ.