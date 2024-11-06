«Монголия готова к взаимному обучению и взаимовыгодному партнерству» — премьер Монголии

CentralAsia (MNG) -

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай принял участие в VII Китайской международной импортной выставке и выступил на ее открытии.

Вот основные тезисы его выступления:

— В этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Китаем, и подчеркивается, что к 2023 году товарооборот двух стран достиг 17,6 миллиардов долларов США.

— Для Монголии, расположенной на стратегическом перекрестке Азии и Европы, активное участие в этой выставке открыло широкие возможности для углубления экономических отношений не только с соседним Китаем, но и с другими странами.

— В рамках долгосрочной политики развития Монголии «Видение-2050» Монголия выражает готовность к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми странами и инвесторами.

— Монголия создала правовую среду, которая поддерживает инвесторов и стабильную политическую политику с совместным управлением, и готова активно сотрудничать в таких ведущих секторах, как горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, новая энергетика, инфраструктура, передовые технологии, туризм и творческое культурное производство.

— Монголия в сотрудничестве с Rio Tinto ввела в эксплуатацию четвертый по величине подземный медный рудник в мире, и это крупный вклад нашей страны в производство электромобилей и «зеленое» развитие.

— Монголия координирует свою долгосрочную и среднесрочную политику развития, такую ​​как «Видение 2050» и «Политика нового возрождения», с китайской инициативой «Один пояс, один путь» и «Глобальной инициативой развития», а также активно сотрудничает с китайскими национальными компаниями, такими как China Energy и CNPC или China National Petroleum and Natural Gas Corporation, в вопросах комбинированных решений в области угольной энергетики, гидроэлектростанций и железнодорожных проектов.

— По нашему мнению, каждая страна должна понимать различия во мнениях и управлении, уважать целостность границ и территорий и развиваться вместе, что является основой мира во всем мире, благоприятной инвестиционной среды и счастливой жизни человечества.

источник: MiddleAsianNews

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