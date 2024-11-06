Премьер-министр Монголии встретился с премьер-министром Китая в Шанхае

CentralAsia (MNG) - Премьер Госсовета КНР Ли Цян во вторник встретился с премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсраем , который находится в Шанхае для участия в седьмой Китайской международной импортной выставке (CIIE).

Ли сказал, что под стратегическим руководством двух глав государств Китай и Монголия в последние годы сохраняют здоровую, стабильную динамику в своих двусторонних отношениях. Китай высоко ценит свое дружественное сотрудничество с Монголией и считает Монголию приоритетом в своей соседской дипломатии, отметил он.

Он заявил, что обе стороны должны реализовать важный консенсус, достигнутый главами двух государств, для углубления практического сотрудничества на благо двух народов.

Ли отметил, что Китай будет и дальше усиливать свою стратегию развития с Монголией, активизировать торговое и инвестиционное сотрудничество, а также расширять сотрудничество в строительстве инфраструктуры в таких областях, как портовое сообщение, горнодобывающая промышленность и гидроэлектростанции.

Премьер призвал обе стороны задействовать потенциал сотрудничества в таких развивающихся отраслях, как сектор высоких технологий и зеленого развития, а также оказывать поддержку более способным китайским предприятиям в инвестировании и ведении бизнеса в Монголии.

Китай будет сотрудничать с Монголией и другими азиатскими странами в целях достижения мира, солидарности и сотрудничества, а также укреплять обмен и координацию в рамках многосторонних механизмов, таких как Шанхайская организация сотрудничества.

Оюун-Эрдэнэ заявил, что Монголия твердо придерживается политики одного Китая и готова сохранять взаимное уважение и поддержку в вопросах, затрагивающих основные интересы друг друга.

Монголия готова углублять взаимовыгодное сотрудничество с Китаем в таких областях, как энергетика, городское планирование и борьба с опустыниванием, а также изучать сотрудничество в новых областях, включая искусственный интеллект, зеленое развитие и человеческие ресурсы, сказал он.

источник: MiddleAsianNews

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