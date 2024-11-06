Премьер-министр Израиля уволил министра обороны Йоава Галанта

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил главу Минобороны страны Йоава Галанта. Израильский премьер заявил, что между ним и министром обороны обнаружились серьезные разногласия, преодолеть которые не получилось, передает Haaretz.

На место Галанта премьер-министр решил назначить главу израильского МИД Исраэля Каца. Новым главой Министерства иностранных дел станет министр без портфеля Гидеон Саар.

«В разгар войны как никогда требуется полное доверие между премьер-министром и министром обороны. К сожалению, хотя в первые месяцы кампании такое доверие было и велась очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие между мной и министром обороны дало трещину»,— заявил Нетаньяху. По словам израильского премьера, такого же мнения придерживаются большинство членов правительства страны.

Йоав Галант объяснил свое увольнение с должности главы Минобороны страны разногласиями по вопросам создания госкомиссии по расследованию нападения на Израиль палестинского движения «Хамас», спорами вокруг освобождения заложников из сектора Газа, а также по теме призыва ультраортодоксов в Армию обороны Израиля

Должность министра обороны Галант занимал с декабря 2022 года.