Президентские выборы в США: Трамп набрал более 210 голосов выборщиков, Харрис - 153

CentralAsia (CA) - По предварительным данным на выборах президента США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп получает 211 голосов выборщиков, кандидат от Демократической партии Камала Харрис - 153 голосов, сообщает Би-би-си.

Для победы кандидату нужно набрать не менее 270 голосов выборщиков из общего количества 538 голосов Коллегии выборщиков. Семь штатов, которые, по прогнозам, должны сыграть решающую роль в выборах, являются Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.