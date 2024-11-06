СNN: Трамп побеждает в «колеблющемся» штате Северная Каролина. Как обстоят дела в других «колеблющихся» штатах?

CentralAsia (CA) - Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в колеблющемся штате Северная Каролина после подсчета 89% бюллетеней набирает 50,7% голосов, у кандидата от демократов Камалы Харрис — 47,8%, следует из данных СNN.

Для победы кандидату нужно набрать не менее 270 голосов выборщиков из общего количества 538 голосов Коллегии выборщиков. Семь штатов, которые, по прогнозам, должны сыграть решающую роль в выборах, являются Аризона (11), Джорджия (16), Мичиган (15), Невада (6), Северная Каролина (16), Пенсильвания (19) и Висконсин (10).

В Пенсильвании после подсчета 82% голосов Трамп набирает 51,3%, Камала Харрис — 47,6%.

Висконсин — обработано 74% голосов, у Трампа — 50,9%, у Харрис — 47,5%

Мичиган — обработано 42% голосов, у Трампа — 51,4%, у Харрис — 46,8%

Аризона — обработано 52% голосов, у Трампа — 49,8%, у Харрис — 49,3%

В Джорджии, где обработано 93% голосов, у Трампа 50,7%, у Харрис — 48,4%.

Невада — обработано 2% голосов, у Трампа — 73%, у Харрис — 26,2%.

Как сообщает СNN, Трамп получает 230 голосов выборщиков, Харрис — 169 голосов.