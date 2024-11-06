экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Fox News: Трамп набирает 232 голоса, Харрис - 216

CentralAsia (CA) -  По предварительным данным на выборах президента США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп получает 232 голоса выборщиков, кандидат от Демократической партии Камала Харрис - 216 голосов, сообщает Fox News.

Для победы кандидату нужно набрать не менее 270 голосов выборщиков из общего количества 538 голосов Коллегии выборщиков. Семь штатов, которые, по прогнозам, должны сыграть решающую роль в выборах, являются Аризона (11), Джорджия (16), Мичиган (15), Невада (6), Северная Каролина (16), Пенсильвания (19) и Висконсин (10).

Трамп лидирует во всех этих семи колеблющихся штатах.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com