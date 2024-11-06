Fox News: Трамп набирает 232 голоса, Харрис - 216

CentralAsia (CA) - По предварительным данным на выборах президента США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп получает 232 голоса выборщиков, кандидат от Демократической партии Камала Харрис - 216 голосов, сообщает Fox News.

Для победы кандидату нужно набрать не менее 270 голосов выборщиков из общего количества 538 голосов Коллегии выборщиков. Семь штатов, которые, по прогнозам, должны сыграть решающую роль в выборах, являются Аризона (11), Джорджия (16), Мичиган (15), Невада (6), Северная Каролина (16), Пенсильвания (19) и Висконсин (10).

Трамп лидирует во всех этих семи колеблющихся штатах.