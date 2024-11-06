The New York Times прогнозирует победу Трампа на выборах в США с 91% вероятностью

CentralAsia (CA) - Американская газета The New York Times запустила инструмент «избирательная иголка», который прогнозирует исход выборов президента США. Изначально она находилась в секторе равных шансов для кандидатов, но затем склонилась в сторону вероятной победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Вероятность его победы инструмент оценивает в 91%.

Эта же модель предсказывает 95%-й шанс того, что Трамп выиграет в Джорджии, столько же — в Северной Каролине, 76%-й шанс, что закрепит успех в Аризоне, а также 69%, что возьмет Висконсин. Если эта модель верна и прогноз оправдается, совокупно это 53 голоса выборщиков.

Представленная модель The New York Times оценивает шансы кандидатов на основе уже имеющихся данных о голосовании. Инструмент корректирует прогноз результатов в онлайн-режиме.

В пояснениях к «избирательной иголке» The New York Times пишет, что исход выборов определят семь штатов, на которые приходится 93 голоса коллегии выборщиков. Речь идет о Неваде, Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Аризоне, Северной Каролине и Джорджии. Пока во всех них лидирует Дональд Трамп.