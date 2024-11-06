В государственном бюджете 2025 года на дорожно-транспортный сектор будет выделено ₮1,4 трлн

CentralAsia (MNG) - В следующем году правительство Монголии планирует вложить значительные средства в инфраструктурные секторы, включая дороги, транспорт и энергетику. Эти инвестиции будут сделаны на региональной основе для продолжения текущих проектов развития.

Что касается конкретных секторов, то наибольшую часть получат дороги и транспортный сектор, на которые будет выделено 1,4 трлн тугриков. Министр развития дорог и транспорта Монголии Дэлгэрсайхан Борхуу сообщил, что финансирование в первую очередь пойдет на соединение центров аймаков и приграничных портов, а также на строительство дорог к туристическим направлениям. Большая часть из 1,4 трлн тугриков будет выделена на ранее инициированные проекты.

Министр Дэлгэрсайхан далее сообщил: «Первоначальное финансирование региональных дорог, соединяющих определенные центры аймаков, включено в государственный бюджет. Региональное развитие будет практически реализовано путем соединения дорог с кольцевыми дорожными сетями. Учитывая экономические выгоды, дороги, ведущие к пограничным контрольно-пропускным пунктам в западном регионе, будут заасфальтированы в первую очередь. Например, дороги, ведущие к пограничным контрольно-пропускным пунктам Цагааннуур и Арцсуурь, которые будут способствовать развитию туризма и стимулированию трансграничного торгового потока, включены в бюджет следующего года.

Между тем, другие стратегически важные основные дороги не будут полагаться на государственный бюджет, чтобы избежать финансового напряжения. Вместо этого эти дороги будут финансироваться за счет иностранных инвестиций, льготных кредитов Всемирного банка и Азиатского банка развития, а также государственно-частного партнерства. Крупные предприятия будут освобождены от однопроцентного социального налога. За исключением текущих дорожных проектов, никакие дополнительные дорожные расходы не будут добавлены в государственный бюджет».

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