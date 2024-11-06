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В США закрылся последний участок для голосования на выборах президента. Трамп набирает 277 голосов, Харрис - 226

CentralAsia (CA) -  В США закрылся последний на территории страны избирательный пункт Адъяк, находящийся на Алеутских островах (архипелаг на Аляске). Там проживает около 150 человек. С его закрытием голосование на всеобщих выборах в США завершилось. Исход выборов фактически решается в семи колеблющихся штатах.

В настоящий момент, по прогнозам Fox News, кандидат от республиканцев экс-президент США Дональд Трамп получает голоса 277 выборщиков, кандидат от демократов вице-президент Камала Харрис - 226 голосов. Для победы необходимо набрать как минимум 270 голосов.

За Харрис проголосовали около 62 млн человек, за Трампа - 67 млн.

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