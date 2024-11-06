Монгольский инвестиционный форум прошел в Сингапуре

Баярсайхан Дэмбэрэлдаш

CentralAsia (MNG) - 5 октября в Сингапуре прошел Монгольский инвестиционный форум: Сингапур 2024, призванный познакомить международных инвесторов, в том числе сингапурцев, с монгольским фондовым рынком и открыть новые инвестиционные возможности.

Открывая форум, председатель Комитета по финансовому регулированию Баярсайхан Дэмбэрэлдаш в своем выступлении отметил, что в последние годы финансовый и фондовый рынок Монголии продемонстрировал рост благодаря диверсификации экономики, снижению концентрации банковского капитала, реформам по приватизации государственных предприятий, созданию внебиржевых рынков, снижению комиссий по операции с ценными бумагами, совершенствование нормативно-правовой базы и приведение её в соответствие с международными стандартами, а также увеличение числа профессиональных инвесторов. Все эти достижения стали возможны благодаря мерам и действиям, предпринятым парламентом, правительством и регулирующими органами.

В ходе форума была представлена информация о развитии фондового рынка Монголии, новых продуктах и услугах, а также инвестиционных возможностях. Представители бизнес-организаций встретились с сингапурскими инвесторами и обменялись мнениями о возможностях сотрудничества.

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