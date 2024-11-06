17 интересных фактов о Дональде Трампе

CentralAsia (CA) - В США завершилось голосование на выборах президента страны. Для победы кандидаты должны набрать 270 голосов выборщиков. По предварительным подсчетам, Дональд Трамп заручился поддержкой 277 голосов, а демократ Камала Харрис — 226.

Несколько интересных фактов о 47-м президенте (данные из открытых источников):

1. Дональд Трамп первый президент, осужденный по уголовным обвинениям. Против него возбудили дела в сексуальном насилии, клевете, финансовом мошенничестве, вмешательстве в президентские выборы, ненадлежащем хранении секретных документов.

2. Он стал третьим президентом в истории США, которому Палата представителей объявила импичмент, и единственным президентом, которому импичмент был объявлен дважды — один раз в 2019 году и один раз в 2021 году.

3. Трамп — единственный президент, который до прихода в Овальный кабинет никогда не занимал государственную должность.

4. 13 июля во время предвыборного митинга в Батлер-Тауншипе, штат Пенсильвания, Трамп едва избежал покушения: пуля задела его ухо.

5. С 1987 по 2009 год Дональд Трамп был зарегистрирован как избиратель Демократической партии, с 2011 по 2012 год — как беспартийный. После этого регистрировался как избиратель Республиканской партии, от которой и был избран президентом в 2016.

6. Состояние Дональда Трампа оценивается в $6 млрд (по данным Forbes). Несмотря на его богатство, его любимая еда — гамбургеры из McDonald's.

7. Трамп за свою карьеру пережил шесть банкротств.

8. Дональд Трамп владеет небоскребами Trump World Tower, Trump Tower на Пятой авеню, AXA Center, The trump Building на Уолл-Стрит на Мангеттене, 555 California Street в Сан-Франциско, международный отель Трампа Лас-Вегас, международный отель и башня Чикаго, международная гостиница и башня Трампа – Нью-Йорк.

9. Трамп до 2015 года был совладельцем компании Miss Universe Organization. Они вместе с NBC организуют конкурсы Мисс Вселенная, Мисс США и Miss Teen USA.

10. Трамп известен своей гермофобией: он часто пользуется дезинфицирующим средством для рук и избегает рукопожатий из-за отвращения к микробам.

11. В 13 лет Дональд начал работать в сфере недвижимости своего отца Фреда. Интересно, что Фред родился в семье немецких иммигрантов, чья фамилия изначально была Дрампф. Мать Трампа, Мэри, родилась в Шотландии.

12. Трамп 5 лет учился в военной академии. По его словам, эти годы дали ему отличную военную подготовку и позволили сформировать лидерские качества.

13. Трамп питает отвращение к алкоголю из-за того, что его старший брат Фред умер в возрасте 42 лет после борьбы с тяжелой алкогольной зависимостью.

14. У Трампа пятеро детей от трех разных жен. Между его старшим сыном Дональдом-младшим и его младшим ребенком Барроном разница в возрасте составляет 28 лет. Имеет семь внуков.

15. До прихода в политику Трамп снимался в эпизодических ролях в таких фильмах, как «Один дома 2» и «Образцовый самец».

16. Трамп прославился как успешный бизнесмен и ведущий реалити-шоу «Ученик», где он произнес крылатую фразу: «Вы уволены!»

17. Дональд Трамп обожает гольф и является упорным игроком.