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Бизнесмены потребуют отставки премьер-министра в случае принятия бюджета

CentralAsia (MNG) -  

«Если бюджет будет принят в таком виде, мы потребуем отставки премьер-министра и мы имеем право не платить налоги».

Национальная торгово-промышленная палата Монголии (НТПП Монголии) предоставила информацию о проекте бюджета Монголии на 2025 год.

«Если бюджет будет принят в таком виде, мы потребуем отставки премьер-министра. В противном случае мы имеем право не платить налоги. Потому что наши налоги должны быть направлены на благосостояние общества, а не служить интересам нескольких влиятельных людей», — заявил Лхагважав Баатаржав, член Совета директоров НТПП Монголии.

источник: MiddleAsianNews

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