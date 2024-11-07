Rio Tinto и Китай объединяются для тестирования технологии замены аккумуляторов в грузовиках

CentralAsia (MNG) -

Rio Tinto будет сотрудничать с Государственной инвестиционной энергетической корпорацией Китая (SPIC) для демонстрации технологии замены аккумуляторных батарей в электрогрузовиках на медном руднике Оюу-Толгой в Монголии.

Технология замены аккумуляторов позволяет электрогрузовику быстро заменить разряженный аккумулятор на полностью заряженный, вместо того чтобы подзаряжать автомобиль на статической зарядной станции.

Эта технология уже применяется на самосвалах, используемых в горнодобывающей промышленности по всему Китаю, и это сотрудничество позволит Rio Tinto продемонстрировать полную экосистему электромобилей и зарядных устройств на одном из своих предприятий.

В рамках двухлетнего проекта будут продемонстрированы восемь карьерных самосвалов (грузоподъемность 91 тонна), 13 аккумуляторных батарей (800 кВт⋅ч), а также роботизированная станция замены и зарядки аккумуляторных батарей в непроизводственных операциях на надземных участках месторождения Оюу-Толгой.

Rio Tinto эксплуатирует около 700 самосвалов по всему миру, из которых 100 относятся к малому или среднему классу (грузоподъемность 100–200 тонн).

Главный директор по декарбонизации компании Rio Tinto Джонатан Маккарти сказал: «Благодаря партнерству с Государственной энергетической инвестиционной корпорацией мы продемонстрируем новейшие технологии и инновации, доступные в Китае, и оценим их потенциал для быстрой и экономически эффективной декарбонизации наших операций.

«Эта демонстрация позволит нам изучить приложения для технологии замены аккумуляторов, которые обеспечивают большую гибкость и меньшее время простоя, чем текущие технологии статической зарядки. Эта работа дополнит пилотные проекты по электрификации карьерных самосвалов ультра-класса, запланированные для Пилбары.

«Мы с нетерпением ждем возможности сотрудничества в будущем для использования новых возможностей применения инноваций Китая в мировом секторе ресурсов и внесения вклада в переход мира к низкоуглеродной экономике».

Председатель правления State Power Investment Group Capital Holding Co., Ltd Хань Чживэй сказал: «Благодаря нашему сотрудничеству с Rio Tinto мы выводим на международный рынок ведущие инновации в области экологичного транспорта, демонстрируя мощь китайских предприятий в области инновационных экологически чистых технологий. Мы надеемся, что наши низкоуглеродные технологии помогут Rio Tinto достичь своих целей по декарбонизации, и мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества между обеими сторонами для совместного продвижения применения зеленой энергии».

Генеральный директор Оюу-Толгой Дейрдре Лингенфельдер отметила: «Мы гордимся тем, что команда Оюу-Толгой играет ключевую роль в продвижении этой инновационной технологии от имени Rio Tinto. Этот проект представляет собой значительный шаг в нашем текущем пути декарбонизации, тесно связанный со стратегическим обязательством Оюу-Толгой по устойчивому росту. Расширяя использование подземного аккумуляторного электрооборудования и реализуя другие инициативы по сокращению выбросов, мы активно продвигаемся к чистому будущему с нулевым уровнем выбросов углерода для наших операций».

Технические эксперты из Rio Tinto и Оюу-Толгой тесно сотрудничали с SPIC и производителем грузовиков Tonly, чтобы скорректировать конструкцию оборудования в соответствии с требованиями Rio Tinto по электробезопасности и безопасности грузовиков. Грузовики будут выполнять работы по восстановлению хвостохранилищ и перемещению верхнего слоя почвы, а их эксплуатация и обслуживание будут осуществляться персоналом Оюу-Толгой.

Ожидается, что каждая батарея прослужит до 8 часов в зависимости от выполняемой работы, а процесс замены батареи занимает около 7 минут, что позволяет увеличить использование оборудования за счет минимального простоя для зарядки. Первый грузовик готов прибыть на Оюу-Толгой в этом году, а оставшиеся семь грузовиков вместе с инфраструктурой для замены и зарядки батарей будут введены в эксплуатацию к середине 2025 года.

Компания Rio Tinto стремится к достижению нулевых выбросов уровней 1 и 2 к 2050 году и считает, что китайские инновации и технологии могут сыграть важную роль в достижении этой цели.

источник: MiddleAsianNews

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