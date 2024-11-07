Принято решение о выделении $253 на проект гидроэлектростанции «Эрдэнэбурэн»

CentralAsia (MNG) -

Гидроэлектростанция «Эрдэнэбурэн» мощностью 90 МВт будет вырабатывать 360 миллионов кВт*ч энергии в год. После ее ввода в эксплуатацию можно будет полностью обеспечивать энергией западный регион, а также поддерживать энергетическую систему центрального региона.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай и премьер-министр Госсовета Китая Ли Цян вчера /11.05.2024 г./ провели официальную встречу в Шанхае.

Главы правительств двух стран обменялись детальными мнениями по вопросам всестороннего стратегического партнерства между Монголией и Китаем, развития взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах и достигли многих важных соглашений.

Было принято решение активизировать проекты и программы, реализуемые с помощью китайских грантов, сотрудничать в деле снижения загруженности дорог в столице, а также тесно взаимодействовать в расширении сотрудничества в области экологии, здравоохранения, образования, науки, инноваций, новой энергетики, зеленой и электронной экономики.

В ходе встречи министр энергетики Монголии Чойжилсурэн Баттогтох и заместитель директора Департамента межправительственных деловых связей Экспортно-импортного банка Китайской Народной Республики Чжан Тяньцин подписали соглашение между Министерством финансов Монголии и Экспортно-импортным банком Китайской Народной Республики о финансировании проекта строительства ГЭС «Эрдэнэбурэн».

Всего в рамках генерального кредитного соглашения в размере одного миллиарда долларов США, предоставленного Правительством Китайской Народной Республики, планируется профинансировать 11 проектов, в том числе проект строительства ГЭС «Эрдэнэбурэн». С заключением специального кредитного соглашения между правительствами решается вопрос финансирования реализации проекта на общую сумму 253 миллиона долларов США. Реализация проекта ГЭС «Эрдэнэбурэн» позволит обеспечить 100% зеленой энергией электропотребление западного региона и Алтай-Улиастайской энергосистемы, а также поддержать центральную энергосистему в периоды больших нагрузок.

источник: MiddleAsianNews

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