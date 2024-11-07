Монголия и КНР подписали важный протокол по монгольскому экспорту, не связанному с добычей полезных ископаемых

CentralAsia (MNG) -

Правительства Монголии и Китайской Народной Республики подписали «Протокол между Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о карантинных требованиях при экспорте животных белков, жиров и масел из Монголии в Китайскую Народную Республику».

Согласно карантинным условиям экспорта животных белков, жиров и масел из Монголии в Китайскую Народную Республику, созданы условия для экспорта данного вида животноводческой продукции на мировой рынок.

В этом протоколе стороны согласовали способ и технологию переработки животного белка и жира, а также определили конкретные условия, такие как источник животного белка, сырье и требования к производителям.

Монголия по праву считается одной из самых богатых стран мира по животноводству. По предварительным результатам переписи домашнего скота, поголовье скота в Монголии на конец 2023 года составило 64,7 млн голов по всей стране.

источник: MiddleAsianNews

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