Принята резолюция о международной безопасности Монголии и ее статусе государства, свободного от ядерного оружия

CentralAsia (MNG) -

1 ноября 2024 года на пленарном заседании Первого комитета 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций консенсусом была принята резолюция «Международная безопасность Монголии и ее статус государства, свободного от ядерного оружия», инициированная Монголией.

В своей речи, представляя проект резолюции, Постоянный представитель Монголии при Организации Объединенных Наций Анхбаяр Нямдорж подчеркнул, что международно признанный статус Монголии как государства, свободного от ядерного оружия, отражает конкретный вклад и приверженность страны делу построения мира, свободного от ядерного оружия.

В настоящем докладе содержится представленная Монголией, Секретариатом и соответствующими органами Организации Объединенных Наций информация о произошедших изменениях и о той помощи, которую Секретариат и эти органы оказали Монголии за время, прошедшее после выхода в июле 2020 года предыдущего доклада по данному вопросу (A/75/204).

В течение рассматриваемого периода Монголия по-прежнему пользовалась международным признанием как государство, свободное от ядерного оружия, и продолжала содействовать достижению других целей в области ядерного разоружения и нераспространения. Монголия продолжала прилагать усилия по дальнейшей институционализации своего статуса государства, свободного от ядерного оружия.

Правительство и народ Монголии получают помощь от различных департаментов, учреждений, фондов и программ Организации Объединенных Наций, включая Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде и Канцелярию Высокого представителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам.

В своей резолюции 75/41 о международной безопасности Монголии и ее статусе государства, свободного от ядерного оружия, Генеральная Ассамблея призвала государства-члены продолжать сотрудничать с Монголией в принятии необходимых мер по упрочению и укреплению независимости, суверенитета и территориальной целостности Монголии, нерушимости ее границ, ее независимой внешней политики, ее экономической безопасности и ее экологического баланса, а также ее статуса государства, свободного от ядерного оружия. Ассамблея также обратилась с призывом к государствам-членам в Азиатско-Тихоокеанском регионе поддержать усилия Монголии по присоединению к соответствующим региональным соглашениям по вопросам безопасности и экономики. Ассамблея просила далее Генерального секретаря и соответствующие органы Организации Объединенных Наций продолжать оказывать Монголии помощь в принятии необходимых вышеупомянутых мер и просила Генерального секретаря представить ей на ее семьдесят седьмой сессии доклад об осуществлении этой резолюции.

Настоящий доклад представляется во исполнение этой просьбы и основывается на информации, касающейся осуществления резолюции и полученной к настоящему времени от Монголии, программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Канцелярии Высокого представителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения