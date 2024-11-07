Монгольские шахматисты завоевали золото, серебро и бронзу в Греции

CentralAsia (MNG) -

Семь медалей завоеваны на чемпионате мира по шахматам среди любителей.

Чемпионат мира по шахматам среди любителей 2024 года завершился на Родосе (Греция), где сборная Монголии завоевала семь медалей.

Под руководством гроссмейстера Мөнхгала Гомбосурэна команда из 27 монгольских шахматистов соревновалась в трех рейтинговых категориях ФИДЕ — U1700, U2000 и U2300 — завоевав в общей сложности две золотые, две серебряные и три бронзовые медали. В турнире приняли участие 245 человек из 53 стран.

В женской категории U1700 АНУ Баярт-Учрал завоевала серебро, а СУМЪЯА Лхагвагарам — бронзу. В мужской категории U2000 ЭРХЭМБАЯР Амартайван завоевал серебро, САЙХАНЧИМЭГ Цогтсайхан — золото, а ӨНӨРЗУЛ Даваахуу — бронзу. В мужской категории U2300 ӨЛЗИЙХИШИГ Хишигбат завоевал бронзу, а в женской категории АМИН-ЭРДЭНЭ Баянмөнх завоевала золото.

В 2023 году Монголия завоевала на этом турнире шесть медалей, в том числе четыре золотых, одну серебряную и одну бронзовую.

источник: MiddleAsianNews

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