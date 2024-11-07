За первые 10 месяцев этого года Монголия выдала электронные визы 84 700 иностранным гражданам

CentralAsia (MNG) - Министр юстиции и внутренних дел Алтангэрэл Оюунсайхан ознакомился с деятельностью Управления по делам иностранных граждан и подданства Монголии.

В ходе встречи глава Управления по делам иностранных граждан и подданства Ууганбаяр Нэргуй представил информацию о структуре и организации работы учреждения, процессе выдачи виз и видов на жительство, функционировании единой системы электронных услуг, соблюдении законодательства, а также предоставил сводную цифровую информацию о деятельности учреждения и поделился планами на будущее.

В 2024 году Управление по делам иностранных граждан и подданства Монголии полностью оцифровало процесс оформления виз для иностранных граждан, приглашающих их лиц и юридических лиц.

В частности, за первые 10 месяцев этого года через систему электронных виз evisa.mn было выдано визы четырёх категорий: для туристов (K2), участников культурных и спортивных соревнований (K4), транзитных пассажиров (K6) и другие. В результате иностранным гражданам было выдано 84744 визы, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, с октября этого года визы для 54 категорий начали выдавать в электронном виде. Приглашающая сторона теперь может напрямую подать заявление на получение визы через электронную систему immigration.gov.mn.

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