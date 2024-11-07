В Монголии за январь-октябрь 2024 года перевезено 125,3 млн пассажиров

// инфографика ИА Монцамэ

CentralAsia (MNG) - По данным Министерства транспорта и дорог, за 10 месяцев текущего года всеми видами транспорта перевезено 125,3 млн пассажиров.

Согласно статистике, предоставленной Министерством транспорта, автомобильным транспортом было перевезено 121,7 млн пассажиров, воздушным транспортом - 1,9 млн, железнодорожным - 1,6 млн пассажиров. Количество авиапассажиров увеличилось на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно статистике ведомства было перевезено 121,7 млн ​​пассажиров, воздушным — 1,9 млн, железнодорожным — 1,6 млн. Количество авиапассажиров выросло на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всеми видами транспорта перевезено 107 млн ​​тонн грузов, из них автомобильным транспортом перевезено 70,5 млн тонн, железнодорожным — 36,5 млн тонн, воздушным — 8,5 тыс. тонн. Перевозки всеми видами транспорта увеличились на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем перевозок автомобильным транспортом увеличился на 24,2 процента, а железнодорожным – на 14 процентов соответственно.

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