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Посол Энхтайван вручил верительные грамоты Президенту Индонезии

CentralAsia (MNG) -  4 ноября 2024 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Республике Индонезия Энхтайван Дашням официально вручил верительные грамоты Президенту Республики Индонезия Прабово Субианто.

В ходе встречи президент Прабово Субианто поздравил посла Энхтайвана Дашняма с назначением и выразил наилучшие пожелания успешного пребывания в Индонезии. В ответ посол Энхтайван Дашням передал приветствия президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа и подчеркнул приверженность Монголии укреплению отношений с Индонезией.

Посол Энхтайван Дашням также выразил приверженность Монголии развитию сотрудничества с Индонезией в различных областях, стремясь укрепить традиционно дружественные отношения между двумя странами посредством инициатив в области культуры, образования и туризма.

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