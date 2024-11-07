Харрис выступила с речью после поражения на выборах президента США

Камала Харрис

CentralAsia (CA) - Кандидат в президенты США от демократов, действующая вице-президент страны Камала Харрис выступила в Университете Говарда в Вашингтоне с первой после поражения на выборах речью, передает CNN.

Харрис поблагодарила за поддержку своих сторонников, свою команду, своего мужа, а также президента Джо Байдена и заявила, что «очень горда гонкой, которую мы провели».

Вице-президент сообщила, что уже позвонила Дональду Трампу и пообещала оказать ему поддержку в процессе мирной передачи власти.

«Фундаментальный принцип американской демократии — если мы проигрываем выборы, мы признаем результаты. Этот принцип отличает демократию от монархии или тирании. И любой, кто хочет, чтобы люди доверяли ему, должен уважать это», — заявила она.

Харрис также подчеркнула, что американцы «лояльны не конкретному президенту или партии, а конституции США».

На президентских выборах, которые прошли 5 ноября Дональд Трамп получил 277 голосов выборщиков при 270 необходимых для признания победы. Камала Харрис на данный момент располагает 224 голосами.