В Германии распалась правящая коалиция

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CentralAsia (CA) - Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил о распаде правящей коалиции ФРГ. Это может означать, что в марте в Германии должны пройти досрочные парламентские выборы, передает Deutsche Welle.

Канцлер Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера - лидера Свободной демократической партии (СвДП), которая входит в тройку партий, которые составляют правящую коалицию.

По данным немецких СМИ, сегодня на встрече лидеров коалиции Линднер выступил за проведение досрочных выборов уже в январе 2025 года и необходимость «экономического поворота», но Шольц выступил против.

В отношении «экономического поворота», в частности, сообщалось, что Линднер требовал сокращения налогов и дерегулирования для поддержки экономики, которая сейчас находится в стагнации. Однако коалиционные партнёры — СДПГ и «Зелёные» — не согласились с рядом предложений, особенно по вопросам сокращения социальных расходов.

Der Spiegel сообщает, что Шольц планирует в январе обратиться к Бундестагу с вотумом доверия. Если большинство парламентариев не выразят ему доверия, в марте, вероятно, могут состояться досрочные выборы, отмечает издание.

Der Spiegel напоминает, что в 2005 году канцлер Герхард Шредер попросил вотум доверия с намерением проиграть, чтобы добиться новых выборов.