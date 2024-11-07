Кто из мировых лидеров выигрывает, а кто проигрывает от возвращения Трампа, - Вloomberg

CentralAsia (CA) - Если Дональд Трамп в чем-то и уверен, так это в том, кто победители, а кто проигравшие, пишет Вloomberg.

Транзакционный характер его первого президентства показал, как он ранжировал лидеров на основе их предполагаемых сильных и слабых сторон — и своего личного вкуса. Это означало, что Германия была урезана до размеров, но такие страны, как Северная Корея, получили аудиторию.

То, как каждый впишется в его орбиту на этот раз, будет зависеть от того, насколько многие из них снискают расположение и какие отношения у них уже были. Биньямин Нетаньяху из Израиля будет чествовать своего политического товарища, в то время как Владимиру Зеленскому из Украины придется надеть смелое лицо. Другие, такие как Нарендра Моди из Индии и Мухаммед бин Салман из Саудовской Аравии, будут искать сделки без порицаний, которые им приходилось терпеть при других администрациях США.

Давайте посмотрим, кого в мире Трампа будут считать другом или врагом.

Победители

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Трамп и Нетаньяху в поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич, 26 июля

У него были напряженные отношения с уходящим президентом Джо Байденом, и он будет рад приходу в Белый дом давнего союзника.

Трамп, вероятно, усилит поддержку США Израилю. Байден приостановил часть военной помощи из-за беспокойства о страданиях палестинских мирных жителей из-за войны Израиля с ХАМАС, которую США считают террористической группировкой. Новый лидер США также будет более благосклонно относиться к настойчивости Нетаньяху в продолжении борьбы с иранскими доверенными лицами и отказу поддерживать будущее палестинское государство, несмотря на риски разжигания более масштабной региональной войны.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Возвращение Трампа — это стимул для Моди, который столкнулся с пристальным вниманием из-за своей индуистской националистической политики на родине и обвинений во внесудебных казнях за рубежом. Моди и Трамп поддерживают тесные личные связи, часто публично хвалят друг друга и называют друг друга друзьями.

Администрация Трампа может не поддержать стремление Канады привлечь правительство Индии к ответственности за предполагаемые убийства диссидентов. Обещание Трампа договориться о соглашении, которое положит конец войне России в Украине, также дает Моди пространство для поддержания тесных связей с Москвой, которая поставляет Индии дешевую нефть и военную технику. Администрация Байдена, напротив, выразила разочарование Нью-Дели, когда Моди встретился с Путиным в Москве в июле.

Президент России Владимир Путин

Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров присутствуют на церемонии вручения верительных грамот в Москве 5 ноября

Путин видит в возвращении Трампа возможность использовать разногласия на Западе и извлечь дополнительные выгоды из Украины. Ожидается, что будущий президент США напряжет единство союзников по НАТО и поставит под сомнение будущее помощи Украине своей политикой «Америка прежде всего».

Однако его непредсказуемость вызывает опасения у некоторых в Кремле, что Трамп может в краткосрочной перспективе обострить конфликт, пытаясь навязать Путину урегулирование, что может иметь потенциально катастрофические последствия, такие как ядерная конфронтация.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман

Мухаммед бин Салман принимает участие в саммите ЕС-ССАГПЗ в Брюсселе 16 октября.

Фактический правитель королевства увидит возможность возродить давно зашедшие в тупик усилия по заключению ключевого пакта безопасности с США. Ожидается, что Трамп, чья команда разработала Авраамовы соглашения, открывшие дипломатические отношения между Израилем и рядом арабских государств, уделит особое внимание расширению этих отношений на Саудовскую Аравию.

Если ему удастся заключить мирный договор между Израилем и королевством, это обеспечит политическую поддержку Вашингтона для распространения зоны безопасности США на Саудовскую Аравию и позволит ей сосредоточиться на экономике и развеять опасения относительно возможных угроз со стороны Ирана.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони

Мелони во дворе Палаццо Киджи в Риме, 5 ноября.

Мелони стала стойко проатлантической, но по сути остается жестко правым политиком - и хотя она поклялась работать с тем, кто победит на выборах в США, ее близость к Илону Маску , вероятно, поможет ей завоевать расположение нового президента США. Она будет позиционировать себя как посредника между НАТО, ЕС и Белым домом.

«Если Трамп придет в Белый дом, НАТО не сломается, мы уже были там раньше, но ситуация станет жестче. Другая большая тема — Китай, но мы должны понимать, что мы, европейцы, не можем быть посредниками между США и Китаем», — сказал Франческо Тало, бывший главный дипломатический советник Мелони. «Мы часть Запада, и Запад должен оставаться единым. Это значит, что мы должны избегать торговых войн любой ценой».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган во Дворце Сербии в Белграде 11 октября

Турция может быть осторожно оптимистичной. Эрдоган и Трамп разделяют историю сердечного общения, часто разговаривая по телефону, причем Эрдоган даже называл его «мой друг». В отличие от эпохи Байдена, президентство Трампа может предоставить Эрдогану более прямой доступ в Вашингтон.

Антивоенная позиция Трампа и его фокус на торговле также могут сыграть на руку Эрдогану. Однако антиизраильская риторика Эрдогана может обострить отношения, а недавние усилия Турции по расширению сотрудничества с Китаем могут создать проблемы.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

Трамп встречается с Кимом в приграничной деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне в июне 2019 года

Возможно, азиатский лидер, который больше всех приветствовал возвращение Трампа, — северокорейский диктатор. Ким и Трамп завязали теплые отношения посредством писем и двух встреч на высшем уровне во время первого срока Трампа, хотя в конечном итоге они сошли на нет, и не было достигнуто никакого соглашения, которое бы положило конец стремлению Северной Кореи к созданию ядерных ракет, способных достичь материковой части Америки.

Ким с тех пор жестко вооружил все американские подходы к диалогу и вместо этого сблизился с Путиным, поскольку арсенал оружия массового поражения Северной Кореи расширился. С возвращением Трампа Ким может надеяться на возможность сократить американское военное присутствие в регионе, а также ослабить растущие военные связи между США, Японией и Южной Кореей. Во время первого срока Трампа США сократили военные учения с Южной Кореей в качестве демонстрации доброй воли.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Орбан выступает на митинге в Будапеште 23 октября

Лидер националистов, занимавший этот пост пять сроков и восхвалявший его за авторитарный стиль руководства, сделал самую смелую ставку в Европе на победу Трампа, восхваляя его даже тогда, когда его возвращение к власти казалось маловероятным из-за уголовных преследований в США.

Теперь Орбан позиционирует себя как человека Трампа в Европе и надеется, что его личные связи со следующим президентом США укрепят его положение в ЕС, где его считали белой вороной за его автократические наклонности и пророссийские позиции. Орбан ожидает, что Трамп быстро прекратит войну России с Украиной и ослабит давление США на Венгрию за ее отход от демократии.

Президент Аргентины Хавьер Милей

Милей выступает на презентации политической партии La Libertad Avanza в Буэнос-Айресе 28 сентября

Президент Аргентины сделал большую ставку на победу Трампа и одержал победу. Впервые встретившись с лидером США в феврале, Майли не упустила возможности сказать ему, каким «великим президентом» он был, и пожелать ему переизбрания.

Майли надеется, что второе правительство Трампа склонит чашу весов в пользу Аргентины в Международном валютном фонде как раз в тот момент, когда страна ищет новую сделку, которая заменит рекордную программу в размере 44 миллиардов долларов, которая действует в настоящее время. Аргентинский лидер также подлизывается к Маску — они встречались по крайней мере три раза в этом году, и миллиардер заявил, что его компании ищут способы инвестировать в Аргентину.

Проигравшие

Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский выступает на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 25 сентября

Он был одним из первых мировых лидеров, поздравивших Трампа, но это не скрывает глубокой тревоги в Киеве по поводу победы республиканцев. Украина обеспокоена тем, что Трамп может оказать на нее давление, чтобы она отказалась от земель в мирных переговорах с Россией и сократила финансовую и военную поддержку.

Изменения в администрации США происходят на фоне того, что Россия медленно продвигается в своей кампании по захвату большей украинской территории в четырех аннексированных ею регионах. В то время как Байден по-прежнему неохотно поддерживает стремление Украины вступить в НАТО и отказывается позволить ей нанести удары по российской территории с использованием западного оружия, клятва Трампа закончить войну в течение «24 часов» показывает, что его приоритетом является выход из кризиса.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Пезешкиан принимает участие во встрече в кулуарах саммита БРИКС в Казани 23 октября

Иран до сих пор публично игнорирует последствия очередного президентства Трампа, но это отрезает Тегерану путь к дипломатическому решению своей ядерной программы, к которому он стремился в попытке ослабить давление на свою экономику, пострадавшую от санкций.

Будучи важным сторонником Израиля, Трамп применил политику «максимального давления» в отношении Тегерана, когда он последний раз был в Белом доме. Он может захотеть еще больше изолировать Иран, ужесточив строгие санкции США, которые он ввел в свой первый срок. Но Трамп также столкнется с регионом, который изменился за последние годы, поскольку Иран восстанавливает связи с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, двумя странами, которые поддержали позицию «максимального давления».

Председатель КНР Си Цзиньпин

Си Цзиньпин (в центре) принимает участие в праздновании 70-й годовщины основания Всекитайского собрания народных представителей в Пекине 14

Для Си победа Трампа пришлась на неподходящее время. Его угрозы ввести 60%-ный всеобъемлющий тариф подорвут торговлю с Америкой, уничтожив единственное большое светлое пятно, поддерживающее экономику Китая. Это также увеличивает неопределенность как раз в тот момент, когда правительство Си развертывает крупный пакет стимулов для стимулирования роста и устойчивого доверия инвесторов. И это приносит общую неопределенность — то, что никогда не нравится Коммунистической партии. Тем не менее, есть некоторые светлые пятна. Маск, у которого есть обширные деловые интересы в Китае, показал, что Трамп к нему прислушивается. Республиканец также усомнился в том, придут ли США на помощь Тайваню, самоуправляемой демократии, которую Пекин считает своей.

Насмешки Трампа над Европейским союзом по поводу торговых дисбалансов и его неоднозначное отношение к обязательствам США по обеспечению безопасности перед азиатскими союзниками также могут дать Си некоторую возможность наладить дипломатические связи, испорченные при Байдене.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба

Ишиба во время пресс-конференции в штаб-квартире своей партии в Токио 28 октября

Победа на выборах оказывает новое давление на нового лидера Группы семи, пытающегося удержать ее целостность после того, как долго правящая коалиция потеряла большинство на недавних национальных выборах. Трамп неоднократно называл профицит Японии в торговле с США проблемой и призывал Японию платить больше за военное присутствие США численностью около 55 000 человек, крупнейшее постоянное зарубежное развертывание американских сил. Япония ранее отбивалась от призывов платить больше за армию США, но текущая сделка подлежит продлению в 2026 году. Япония также может столкнуться с дополнительным давлением со стороны Трампа из-за своего экспорта оборудования для производства микросхем в Китай, который США стремятся сократить.

Частью способности Японии справляться с требованиями Трампа ранее были близкие отношения, которые лидер США завязал с покойным премьер-министром Синдзо Абэ , часто за игрой в гольф. Исиба, как известно, не играет в гольф, но может указать на то, что Япония снизила часть нагрузки на США и помогла углубить их союз.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум

Шейнбаум обращается к сторонникам во время церемонии инаугурации в Мехико 1 октября

Мексика готовится узнать, как Трамп будет реализовывать свой тарифный план, который может стать препятствием для ее цели по увеличению экспорта в своего северного соседа посредством ниаршоринга. Еще одним источником беспокойства является ожидаемый в 2026 году пересмотр соглашения о свободной торговле между североамериканскими странами. Иммиграция также является острой проблемой, поскольку Трамп угрожает оказать финансовое давление на Мексику, несмотря на ее репрессии, которые помогли США сократить приграничную миграцию перед выборами.

Бывший президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор имел теплые отношения с Трампом, даже называл его «сильным и дальновидным человеком» за несколько месяцев до ухода с должности. Этот преемник сказал об отношениях Мексики с ее северным соседом, но упрекнул Трампа за то, как он описал торговые переговоры, которые вел Марсело Эбрард , ныне ее министр экономики.

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер

Стармер покидает Даунинг-стрит, 10, чтобы принять участие в еженедельной сессии вопросов и ответов в парламенте в Лондоне 9 октября

Мало кто из традиционных западных союзников Америки начинает с более трудного положения с Трампом, чем лидер лейбористов. Всего за четыре месяца работы Стармер уже успел ввязаться в неприятную перепалку с Трампом после того, как республиканская кампания обвинила его левую партию в отправке волонтеров для агитации за кандидата от демократов Камалу Харрис.

Стармер назвал штурм Капитолия США 6 января 2021 года «прямой атакой на демократию», а его министр иностранных дел Дэвид Лэмми в 2017 году назвал тогдашнего президента США «женоненавистническим и симпатизирующим неонацистам социопатом». Совсем недавно он вступил в публичную вражду с Маском после того, как миллиардер-промышленник высказал в Twitter предположение, что крайне правые беспорядки в Великобритании приведут к гражданской войне.

Хотя Стармер может расхваливать относительно сбалансированную торговлю Великобритании с США и исторически высокий уровень расходов на оборону, такие политические разногласия могут помешать ему убедить Трампа в том, что англо-американские отношения по-прежнему являются «особенными».

Президент Франции Эммануэль Макрон

Макрон на саммите лидеров Европейского совета в Брюсселе 17 октября.

У Макрона уже есть опыт работы с Трампом, что дает ему ценный опыт по сравнению с его европейскими коллегами. Действительно, во время первого срока Трампа два лидера спроецировали эффектный альянс, включая ужин на вершине Эйфелевой башни. «Готов работать вместе, как мы делали это четыре года», — написал Макрон на X.

Возвращение Трампа также может придать дополнительный импульс фирменному стремлению Макрона укрепить ЕС посредством более глубокой интеграции экономик стран-членов.

Несмотря на оптику и возможность большего европейского влияния, Франция мало что выиграет экономически и потенциально может многое потерять, если торговая напряженность снова вспыхнет. Это может произойти быстро, если Трамп снова начнет битву с Францией по поводу налогообложения крупных технологических компаний, таких как Google. Четыре года назад тарифы на игристое вино, сыр и косметику удалось обойти лишь с трудом, и суть этого спора остается нерешенной.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва

Лула прибывает на Национальный конгресс в Сантьяго 5 августа.

Союзник Трампа в Бразилии — бывший президент Жаир Болсонару , главный политический соперник Лулы. Лула опасается, что возвращение Трампа может придать смелости консервативному политическому движению во главе с Болсонару, сторонники которого попытались поднять восстание против его правительства всего через неделю после его инаугурации в прошлом году.

Накануне выборов в США Лула сказал, что молится за победу Харрис, добавив, что Трамп поощрял антидемократические беспорядки в Капитолии после проигрыша на переизбрании в 2021 году. Министерство финансов и центральный банк Бразилии также обеспокоены влиянием тарифов Трампа и планами государственных расходов, учитывая риски, которые они подпитывают инфляцию и увеличивают стоимость финансирования во всем мире. Тем не менее, Бразилия считает, что если Трамп введет тарифы для Китая, США придется обратиться к бразильскому рынку для своего импорта.

Канцлер Германии Олаф Шольц

Шольц во время пресс-конференции в Рейхсканцелярии в Берлине 4 ноября.

Ненависть Трампа к Ангеле Меркель сильно осложнила отношения между США и Германией, а Шольц был ее министром финансов и преемником, поэтому ему будет трудно избавиться от этой связи. Германия уже много десятилетий находится под прицелом Трампа, одержимого своими автомобилями и торговым профицитом, и снова окажется на линии огня. Автомобильный сектор Германии является крупнейшей отраслью в крупнейшей экономике Европы и сильно подвержен высоким импортным пошлинам США, которые Трамп планирует ввести.

Шольц и его правящая коалиция открыто отдали предпочтение Харрис перед Трампом в качестве следующего президента США. Трамп вряд ли пропустил или забыл эти комментарии. Так что уничижительное сообщение Шольца с поздравлениями Трампу в посте X вряд ли сработает. Также в день победы Трампа правительство Шольца разваливается с уходом его собственного министра финансов Кристиана Линднера, и теперь он призывает к внеочередным выборам.