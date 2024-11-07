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Президент Хурэлсух поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США

CentralAsia (MNG) -  

Выборы президента США состоялись, и победу одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. В связи с этим президент Монголии Хурэлсух Ухнаа поздравил его через социальные сети.

«Поздравляю вас с переизбранием на пост 47-го президента США. Я хотел бы тесно сотрудничать с вами для углубления стратегического партнерства между Монголией и США, основанного на общих ценностях и общих интересах», — написал он на своей Х-странице.

источник: MiddleAsianNews

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