На Кубу обрушился ураган «Рафаэль», президент заявил о серьезных разрушениях

CentralAsia (CA) - На Кубу обрушился ураган «Рафаэль», скорость ветра на острове достигала 185 км/ч. Национальная электроэнергетическая сеть вышла из строя. Президент страны Мигель Диас-Канель сообщил, что власти начали оценку последствий урагана, передает CNN.

«Мы немедленно начинаем восстановление, не теряя времени, с ранних часов этого четверга»,— заявил Диас-Канель на заседании Совета национальной обороны. Он заявил, что ураган произвел серьезные разрушения в западных провинциях Кубы.

Президент Кубы также сообщил, что вместе с несколькими министрами он посетит пострадавшие районы. Утром 7 ноября ураган начал ослабевать, при этом власти страны предупреждают о сохранении опасной обстановки, так как порывы ветра все еще достигают 50 км/ч.

Ураган «Рафаэль» обрушился на Кубу днем 6 ноября и продвигался с востока на запад. Ожидается, что за сутки на острове выпадет около 200 мм осадков. Энергосистема страны вышла из строя почти сразу после ухудшения погоды. Работа аэропортов Кубы приостановлена на 36 часов. В городах также отменена работа общественного транспорта. Власти Венесуэлы направили Кубе 300 т гуманитарной помощи.