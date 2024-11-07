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Владимир Путин совершит визит в Астану 27 ноября
Владимир Путин, президент России
Владимир Путин, президент России

CentralAsia (KZ) -  Визит президента России Владимира Путина в Астану состоится 27 ноября. Об этом 7 ноября заявил министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу, передает «Ведомости».

«Сегодня казахстанско-российские отношения успешно развиваются по всем направлениям. Этому способствуют традиционные регулярные контакты наших государств, предстоящий 27 ноября госвизит президента России Владимира Путина в Казахстан», – сказал Нуртлеу, упомянув статус стратегического союзничества Москвы и Астаны.

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил информацию.

«Отношения у нас [России и Казахстана] на подъеме. Идет серьезная подготовка к государственному визиту в Казахстан 27 ноября, десятки документов, подготовка которых ускорилась, чтобы максимально насытить предстоящий саммит»,– сказал Лавров.

Последний раз российский президент посетил Казахстан 3 июля для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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