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В Испании изъяли 13 т кокаина в ящиках с бананами

CentralAsia (CA) -  Полиция и таможня Испании конфисковали 13 т кокаина, обнаруженного в контейнере с бананами из Эквадора в порту города Альхесирас, пишет El Mundo.

Это крупнейшая партия наркотика, обнаруженная в Испании, после того, как в том же порту было перехвачено около 9,5 т летом 2023 года.

Груз предназначался компании из провинции Аликанте. В течение многих лет она получала большое количество фруктов из стран Южной Америки, но в итоге была ликвидирована. На данный момент один подозреваемый задержан в Толедо.

El País в октябре со ссылкой на источники писала об обнаружении в Альхесирасе 13 т кокаина, спрятанного в контейнере с бананами. Груз прибыл из Эквадора, получателем была компания, базирующаяся в муниципалитете Кампельо провинции Аликанте. Один человек был арестован, под следствием находятся еще несколько, сообщала газета.

Партию наркотика нашли в середине октября. Позднее у компании в Аликанте прошли обыски.

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