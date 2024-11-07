В рейтинг лучших университетов Азии вошли 35 казахстанских вузов
CentralAsia (KZ) - В новый рейтинг лучших университетов Азии 2025 года QS Asia University Rankings 2025 вошли 35 казахстанских вузов, сообщает Министерство науки и высшего образования РК.
Международное рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds (QS) является составителем следующих рейтингов:
- Рейтинг лучших университетов мира – QS World University Rankings;
- Предметные рейтинги лучших университетов мира – QS World University Rankings by Subject;
- Рейтинг лучших университетов мира в области достижения целей устойчивого развития – QS Sustainability Rankings;
- Региональные рейтинги лучших университетов QS University Rankings by Region (Европа, Латинская Америка, Азия, Арабский регион);
- Рейтинг лучших студенческих городов мира – QS Best Student Cities;
- Рейтинг лучших программ MBA и программ магистратуры – QS MBA and Masters Rankings;
- Программа QS Stars.
Список университетов здесь.
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