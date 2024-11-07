Стояногло признал поражение на выборах президента Молдавии

Александр Стояногло

CentralAsia (CA) - Кандидат в президенты Молдавии от оппозиционной Социалистической партии Александр Стояногло объявил о своем поражении на президентских выборах в республике. При этом он отметил, что заработал большинство голосов внутри страны и назвал победу власти «слабой и искусственной».

По словам кандидата, прошедшие выборы показали «политическую ангажированность и захват ключевых государственных структур». Он назвал вопросом времени поражение власти, которая «не умеет ни проигрывать, ни побеждать достойно». Стояногло также отметил, что это не окончательное поражение, а «проигранная битва».

«Давайте признаем: нам нужна более широкая консолидация граждан во имя построения современной и справедливой Молдовы. Настал момент ускорить шаг с достоинством, даже когда другие побеждают любой ценой. Наша борьба за свободную, стабильную и процветающую Молдову только начинается»,— написал Стояногло в своем Telegram-канале.

Действующий президент Молдавии Майя Санду набрала 48,81% голосов на территории страны, за Александра Стояногло проголосовали 51,19%. Победу Санду принесли голоса молдавских диаспор в Европе и Северной Америке. Партия социалистов не признала результаты голосования, молдавский блок «Победа» объявил о намерении оспорить итоги выборов.