Посевы опиумного мака в Афганистане выросли на 19%, - ООН

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CentralAsia (CA) - По данным Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), посевы опиумного мака я в Афганистане в 2024 году выросли примерно на 19%, до 12,8 тыс. га, несмотря на запрет, введенный движением «Талибан» в 2022 году.

Как отмечает УНП ООН, площади посевов остаются низкими по сравнению с тем, что наблюдалось в стране до прихода к власти талибов. Так, в 2022 году, по оценкам управления, площадь посевов составляла 232 тыс. га, а в 2023 году сократились на 95%.

«Поскольку культивирование опийного мака в Афганистане остается на низком уровне, есть возможность и обязанность поддержать афганских фермеров в создании устойчивых источников дохода, не связанных с незаконными рынками»,— прокомментировала выводы доклада исполнительный директор УНП ООН Гада Вали.

В ходе исследования специалисты ООН выявили географическое смещение центра производства опиума из юго-западных провинций в северо-восточные. Эксперты объясняет это тем, что на незаконный рынок пытаются войти те фермеры, которые этим раньше не занимались. Их привлекает очень высокая цена на опий. В первой половине года она в среднем составляла $730 за килограмм сухого опия по сравнению со $100 за килограмм до введения нынешними властями запрета.