Трамп победил. Чего стоит ожидать Монголии от нового президента США?

// REUTERS/Mike Blake

CentralAsia (MNG) -

Победа Трампа не принесет ничего хорошего экономике Монголии

Во-первых, курс тугрика составит 3500-3600 к доллару США и, скорее всего, ослабнет.

Исход президентских выборов в США окажет существенное влияние на все: от Украины и Ближнего Востока до мировой торговли. Поскольку доминирование доллара США все еще непоколебимо, одним из наиболее важных изменений для развивающихся стран, таких как Монголия, является обменный курс.

Юань может стать жертвой первого удара от победы Дональда Трампа, который планирует поднять тарифы для всех торговых партнеров, в том числе более 60 процентов на китайский импорт, чтобы сосредоточить производство в США. В годы, предшествовавшие «торговой войне» Дональда Трампа, валюты региона значительно укрепились, поскольку цепочки поставок переместились из Китая в Юго-Восточную Азию.

Старший аналитик Bloomberg Intelligence Стивен Чу предупредил, что тарифы Китая будут иметь негативные последствия для экономики Монголии, и ситуация может ухудшиться.

По сравнению с другими развивающимися странами Азии, Монголия имеет самую высокую зависимость от экспорта в Китай, в том числе сырья, поэтому замедление роста Китая может иметь множество негативных последствий, начиная с снижения спроса и цен.

По прогнозу Стивена Чу, в случае избрания Камалы Харрис президентом США, комбинация USD-MNT вернется к отметке 3300, а в случае победы Дональда Трампа курс тугрика может ослабнуть примерно до 3500-3600. Он также выразил мнение, что Банк Монголии, который в этом году трижды снижал ключевую ставку, не имеет возможности для еще одного быстрого снижения ключевой ставки в будущем.

источник: MiddleAsianNews

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