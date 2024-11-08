Университет Ёнсе предлагает консультации для медицинских учреждений Монголии

CentralAsia (MNG) -

Система здравоохранения Вонджу при Университете Ёнсе заявила в четверг, что посещает страны, которые недавно завершили программу стипендий доктора Ли Чон Ука, и проводит консультации для местных медицинских учреждений.

В качестве первого проекта шесть членов руководящего комитета Программы стипендий доктора Ли Чон-вука по сестринскому делу, включая Пак Со-ми, декана Колледжа сестринского дела Вонджу Университета Ёнсе, посетили Улан-Батор, Монголия, с 23 по 27 сентября и предоставили местные консультации.

Одиннадцать стажеров из шести стран, участвовавших в программе стипендий Ли Чон Ука 2022 года, завершили программу в августе и работают в местных учреждениях.

Консультационный проект был организован с целью предоставить возможность двум монгольским стажерам проанализировать свои достижения за последние два года, оценить свой вклад в развитие своих учреждений и создать систему для дальнейшего сотрудничества с соответствующими организациями.

В ходе визита члены руководящего комитета посетили учреждения здравоохранения, включая Национальный онкологический центр Монголии, больницу Brilliant и Международный университет Улан-Батора, организовав семинары с ключевыми сотрудниками каждого учреждения для укрепления сотрудничества.

На семинарах оценивались результаты работы стажеров и предоставлялась обратная связь по развитию их навыков для эффективной демонстрации своих возможностей на местном уровне.

«Ожидается, что знания и опыт, приобретенные стажерами в ходе местного консультирования, будут эффективно применяться в местной медицинской сфере», — заявила система здравоохранения Вонджу при Университете Ёнсе.

Начиная с этого визита в Монголию, участники программы стипендий Ли Чон-вука посетят четыре другие страны — Лаос, Вьетнам, Гану и Танзанию — в течение следующих трех месяцев. Будут проводиться различные мероприятия для оценки результатов стажеров и создания прочной системы сотрудничества.

Программа стипендий доктора Ли Чон-вука, организованная Школой Ли Чон-вука Корейского фонда международного здравоохранения (KOFIH), включает в себя интегрированную программу магистратуры в различных областях, таких как сестринское дело, первичная медицина, политика в области здравоохранения, биомедицинская инженерия и медицинское образование.

источник: MiddleAsianNews

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