По словам посланника, Монголия может многому научиться у Гонконга — от логистики до здравоохранения

Хулан Онхоон занял пост главного посланника Монголии в городе в августе прошлого года. // Фото: Диксон Ли

CentralAsia (MNG) -

Двойной листинг на фондовом рынке, соглашение об избежании двойного налогообложения в списке задач посланника по стимулированию бизнеса и инвестиций

Это девятое из серии интервью с генеральными консулами стран с развивающейся экономикой и стран «пояса и пути», с которыми Гонконг стремится наладить связи.

По словам главного представителя Монголии в Гонконге, Монголия надеется расширить свое деловое присутствие в Гонконге и использовать его опыт как мирового финансового центра и логистического узла.

Генеральный консул Хулан Онхоон заявила, что помимо возобновления работы бездействующего бизнес-форума в городе в следующем году она будет настаивать на проведении двойного листинга на фондовых рынках в двух юрисдикциях.

В течение прошлого года группы официальных лиц также посещали Гонконг, чтобы изучить опыт города в сфере логистики, инфраструктуры и медицинских услуг, поскольку Монголия боролась с проблемами, связанными с быстрой урбанизацией.

Хулан, ранее работавшая в горнодобывающем и инвестиционном секторе своей страны, заняла пост главного посланника своей страны в городе в августе 2023 года. Она сказала, что ее первый визит в Гонконг состоялся два десятилетия назад.

В этом году Китай и Монголия отмечают 75-летие двусторонних отношений, а в сентябре вице-президент Китая Хань Чжэн призвал две страны к углублению связей и расширению сотрудничества.

В эксклюзивном интервью изданию Post Хулан заявила, что Гонконг может сыграть значительную роль в укреплении сотрудничества между двумя странами, особенно в областях, на которые обратил внимание Чжэн, таких как энергетика, связь и инфраструктура.

«Конечно, Гонконг является одним из крупнейших финансовых центров в мире, и он предоставляет возможность предприятиям налаживать связи, находить партнеров и устанавливать взаимовыгодное сотрудничество», — сказала она.

По ее словам, горнодобывающие компании и другие фирмы Монголии заинтересованы в привлечении инвестиций из Гонконга для расширения своего капитала.

По данным отчета Всемирного банка за 2021 год, благодаря обширным месторождениям полезных ископаемых на долю горнодобывающей промышленности приходится около 80 процентов общего объема экспорта страны, что составляет около четверти ее общего валового внутреннего продукта (ВВП).

По словам г-жи Хулан, монгольские компании в секторе информации и технологий также заинтересованы в поставках своей продукции в Гонконг и потенциальном выходе на другие рынки через город.

Для укрепления связей между предпринимателями и инвесторами с обеих сторон консульство планировало возродить бизнес-форум Invest Mongolia в Гонконге в следующем году. В последний раз он проводился до пандемии Covid-19.

Также продолжалась работа по изучению возможности двойного листинга на Гонконгской и Монгольской фондовых биржах.

Около 100 делегатов из обеих юрисдикций встретились в Гонконге в ноябре прошлого года, чтобы обсудить проблему и возможности соединения рынка капитала Монголии с рынками Азиатско-Тихоокеанского региона.

Хулан сообщила, что ведутся переговоры о заключении всеобъемлющего соглашения об избежании двойного налогообложения с Гонконгом, и это создаст больше возможностей для инвесторов с обеих сторон.

По состоянию на сентябрь город заключил такие соглашения с 51 юрисдикцией, чтобы помочь гражданам избежать налогообложения одного и того же дохода в нескольких местах.

В 2021 году Монголия приступила к реализации 10-летней Новой политики восстановления, направленной на укрепление экономики и решение таких вопросов, как городская инфраструктура, торговая логистика и возобновляемые источники энергии.

Столица Улан-Батор в последние годы сталкивается с быстрой урбанизацией и в настоящее время в нем проживает около половины из 3,4 миллиона жителей страны.

Хулан сказала, что город борется с последствиями, в том числе с пробками на дорогах и возросшим спросом на медицинские услуги.

За последние месяцы Гонконг посетил ряд высокопоставленных делегаций с целью перенять передовой опыт в таких областях, как общественная инфраструктура, транспорт, медицинские услуги и логистика.

Хулан сказала, что у Монголии амбициозные планы по расширению своей железнодорожной сети, и она надеется поучиться у Гонконга.

«У Гонконга есть чему поучиться, поскольку Гонконг — один из самых густонаселенных городов в мире», — сказала она.

«Они посетили Гонконг, чтобы узнать не только, как строить, но и, что самое главное, как финансировать эти проекты».

Человеческие ресурсы имеют решающее значение для достижения страной своих целей в области развития, и с этой целью, по словам Хулан, консульство активно продвигает университеты Гонконга среди монгольских студентов в таких областях, как инженерное дело.

Их стало приезжать больше, тогда как раньше в гонконгские университеты ежегодно поступали всего от трех до пяти монгольских студентов. В этом году в вузах города обучалось 68 монголов.

Более светлая сторона

Как изменился Гонконг с момента вашего первого визита?

— Двадцать лет назад это был довольно оживленный город, который всегда находился в движении. Было много экспатов. Было очень сложно найти места в ресторанах. Конечно, я приехала после пандемии и вижу, что она немного замедлилась. Но три дня назад я была в Цим Ша Цуй и увидела такую ​​толпу, и у меня возникло ощущение, что Гонконг восстанавливается.

Куда вы любите водить гостей, когда они приезжают в город?

— Нгонг Пинг 360 [канатная дорога] и Большой Будда. У Большого Будды есть святая реликвия Будды, но они не особо ее рекламируют. Монголы знают об этом, и монголы очень любят ходить туда, чтобы помолиться святой реликвии. Это как религиозное паломничество.

Есть ли у вас любимая еда или кухня в Гонконге?

— Я объездила много стран, но могу сказать, что гонконгская еда лучшая. Я могу пойти в любой случайный ресторан в Гонконге, закрыть глаза и указать на любое случайное блюдо в меню, и оно окажется очень вкусным. Возможно, в другой стране мне нужно провести исследование, посмотреть ингредиенты, отзывы, но в Гонконге мне не нужно делать ничего из этого.

автор: Коннор Майкрофт

перевод: Татар С.Майдар

источник: South China Morning Post

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