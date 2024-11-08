Спектакль «Монгол Хан» привлек более 30 000 зрителей в Сингапуре

CentralAsia (MNG) - «Монгол Хан» дебютировал в знаменитом комплексе Marina Bay Sands в Сингапуре, значимом мировом туристическом центре, который привлекает около 45 миллионов посетителей каждый год. Спектакль шел три недели, завершившись финальным представлением на английском языке.

Base Entertainment Asia, признанная одной из ведущих развлекательных компаний Азии, выступила сопродюсером спектакля и инвестировала в его производство.

Постановка «Монгол Хана» в Сингапуре представляет собой поворотный момент для индустрии искусств Монголии, поскольку это первое мероприятие, привлекшее иностранные инвестиции и конкурирующее на международной арене. В течение 22 представлений десять были представлены на английском языке, а остальные 12 — на монгольском, что привлекло аудиторию, превышающую 30 000 человек.

В английской адаптации пьесы также приняли участие известные голливудские актеры из сериалов Netflix Рон Юань, Марк Дакаскос и Леонард Ву, а также модель Баярцэцэг Алтангэрэл и американский актер Занабазар Ганхуяг. Это сотрудничество стало уникальной вехой, поскольку это был первый случай, когда голливудские и монгольские актеры объединились для монгольской пьесы. Спектакль послужил не только значительным продвижением культуры Монголии в мире, но и провозгласил новую эру для монгольского театра, подняв его на мировую сцену.

Представители примерно десяти продюсерских компаний из США, Китайской Народной Республики, Японии, Республики Корея, Турции, Великобритании, Австралии и стран Персидского залива посетили спектакли, в результате чего был подписан меморандум о международном турне в 2025–2026 годах.

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